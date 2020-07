Hable correcto: No se dice 'conlleva a', pero sí se dice 'lleva a'

Camilo Sixto Baquero pregunta si no es mejor decir merece que vale la pena.



Respuesta: En Colombia es preferible la forma coloquial vale la pena, registrada en el DLE para expresar que algo ‘es interesante o importante o merece el trabajo que cuesta’. Dos ejemplos: “En medio de las nubes radiactivas vale la pena que nazcas” (Héctor Abad Faciolince), “Escribir vale la pena por este tipo de momentos” (Laura Restrepo).

Camilo Torres



Cita radial: “El padre Camilo Torres, comandante del ELN”. Comentario: El padre Camilo Torres no fue nunca comandante del ELN. Se vinculó a la guerrilla más como ideólogo, y en su primera escaramuza como combatiente perdió la vida. Quizá el periodista lo confundió con el cura Pérez, él sí comandante del grupo guerrillero.

Lleva a



Cita televisiva: “La violación de la normatividad conlleva a una multa cercana al millón de pesos”



Comentario: Lo que se viola es la norma, si es una, o la normativa, si son varias normas, pero no la normatividad, que es el ‘carácter normativo de un escrito’. Por otra parte, no es “conlleva a”, que expresa la idea ‘tiene como requisito o característica’, y no se conjuga con a, sino lleva a. Para no confundir estos dos verbos, he aquí algunos ejemplos: “Llegar a la Presidencia conlleva experiencia y capacitación” (‘requiere’), “Llegar a la Presidencia lleva a trabajar dieciséis horas diarias” (‘tiene como consecuencia’); “Ser abogado conlleva espíritu de servicio y cinco años de estudio” (‘requiere’), “Ser abogado lleva a defender a los inocentes” (‘tiene como consecuencia’). En ningún caso, “conlleva a”.



Cita radial: “Estamos en una pandemia de información que solo nos conlleva a la desinformación”. Comentario: Se comete el mismo error. Una forma correcta puede ser: “... que solo nos lleva a la desinformación”.



Jotamario



La columna de Jotamario Arbeláez siempre es divertida e ilustrativa. En su última entrega se lució con estas frases: “De viejo no tengo un pelo”, pero resulta que sí, porque se acaba de hacer un implante. Habla de la alegría de “entrar a la sala de cirugía por la mañana como Yul Brynner y salir a las 6 de la tarde como Elvis Presley”, lo que ahora le “permite mantener el velero con la verga dispuesta”. Por si acaso, “verga”, en el léxico de la marinería, es ‘percha a la que se asegura la extremidad de una vela’. Y al final habla de un encuentro con García Márquez, en el que le dice que está escribiendo sus memorias. García Márquez le pregunta: “¿Y de qué te acordaste?”. Y él socarronamente le contesta: “De las veces que me he encontrado contigo”.



