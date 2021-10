¿Para qué decir 'sponsor' si se puede reemplazar por 'patrocinador'?

Título en portal internet: “Nike Perdió 14 Billones De Dólares Por Este Error de Stephen Curry”. Subtítulo: “Firmar con Curry no debía ser una idea que se debía pensar mucho”. Aparte de la noticia: “Luego de haber sido elegido en el puesto número 7 en el Draft, tenía todo el sentido en contratar a Curry con un gran contrato para que otras marcas no se lo apoderen”.



Comentarios: Titular con inicial mayúsculas en todas las palabras es inapropiado. Solo deben ir con mayúscula inicial la primera palabra y los nombres propios, “Nike perdió 14 billones de dólares por este error de Stephen Curry”. Otra cosa es que los “14 billones” gringos se pueden traducir a “14.000 millones”, para ser más exactos. Hay una diferencia de tres ceros. Nada menos.

El subtítulo podría haberse redactado así: “Firmar con Curry no era una idea para pensarla mucho”.



En el aparte noticioso se hubiera podido evitar la cacofonía “contratar a Curry con un gran contrato”, cambiando “contratar” por “fichar”.



Habría también que evaluar “error de Curry” en el título, pues lo que se informa es que el basquetbolista pidió a Nike que incluyera en los tenis el número “4:13”, correspondiente a un versículo de la carta de san Pablo a los filipenses, que dice “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”. Nike no aceptó. La competencia, Under Armour, aprovechó para firmar con Curry, puso el número “4:13” en los cordones, y escribió en los tenis, “I can do all things...”. ¿Error de Curry? ¡Error de Nike!

Sponsoreen



Cita de la misma noticia: “Nike es la líder en lo que se refiere al deporte en los Estados Unidos y que ellos te sponsoreen puede convertirte en una estrella”.



Comentarios: “Nike es la líder en lo que se refiere al” puede reducirse a “Nike es líder en”, y “sponsoreen” no es otra cosa que “auspicien” o “patrocinen”, “que ellos te patrocinen...”. En todo caso, el intento de convertir en verbo el sustantivo sponsor (‘patrocinador’) iba por el lado de “esponsorizar”, que al conjugarlo quedaría “que te esponsoricen”, y no “que te sponsoreen”.



Izquierdo



El lector Jorge Salej propone cambiar la definición de izquierdo, ‘que está situado en el mismo lado que el corazón del observador’ (DLE) por ‘lado del cuerpo que está hacia el Oeste cuando se mira al Norte’, como lo define el Diccionario de Oxford. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen el corazón en el lado izquierdo. Hay en el mundo miles de individuos que tienen el corazón en el lado derecho. Esta condición se llama situs inversus totalis o síndrome de dextrocardia.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co