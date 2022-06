Cita: “insultando a los periodistas y a la gente” (radio). Mejor: “insultando a los periodistas y a las demás personas”, dado que los periodistas también son gente.

Aprietas



Cita: “Cuando puedes apretar no apretas” (televisión). Mejor: “no aprietas”. La raíz de este verbo se mantiene en la segunda persona del pasado, apretaste; futuro, apretarás, y condicional, apretarías, pero cambia a aprie-, en presente, aprietas, aprietes, y en imperativo, aprieta. Similar a lo que pasa con acertar, raíz igual en acertaste, acertarás, acertarías, y cambiada en aciertas, aciertes, acierta. Recuérdenlo por la canción de Daniel Lemaitre, interpretada por Lucero, “Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. ¡Aaaaaaay, maaaama! ¡Apriétame, Pepe!”.

Vocal cerrada



Cita: “Se contrapone al otro candidato, con un nombre fuerte, terminado en la vocal cerrada 'o', y cuyo significado permite asociación a piedra y pétreo”.



Comentario: Algunas veces se alude a la o como vocal cerrada, por su figura, una bolita de un solo trazo que se cierra en el mismo punto donde se inicia. Llamarla cerrada permite distinguirla de la u, que se puede hacer también en un solo trazo, pero nunca se juntan los puntos de arranque y de cierre. Entonces se dice que la u es la vocal abierta. Pasa entre hablantes extranjeros, cuando hay duda sobre la escritura de una palabra con o o con u.



La ortografía de la lengua española clasifica las vocales como abiertas y cerradas, no por la forma de dibujarlas o escribirlas, sino por la forma de pronunciarlas. Así las cosas, se llaman vocales abiertas las que se pronuncian con la boca más abierta, a, e, o, y cerradas las que se pronuncian con la boca menos abierta, i, u. Es la forma más frecuente de identificarlas en nuestro país. En otros países se usa la terminología fuertes y débiles. Las fuertes son las abiertas, a, e, o, y las débiles, las cerradas, i, u.



A partir de ahí se explican, por ejemplo, los diptongos, que se forman con la unión de una vocal abierta y una cerrada, y se pronuncian en una sola sílaba, es decir, en un solo golpe de voz. Los hay crecientes, primero la vocal cerrada y después la abierta, Juan, dio, miel; decrecientes, primero la abierta y después la cerrada, doy, sau (sau-ce, sau-di-ta, di-no-sau-rio, de-sau-to-ri-zo), dou (es-ta-dou-ni-den-se), y neutros, con dos débiles o cerradas distintas, hui, fui, Luis, Ruiz, a-fluir, viu-da, cui-da-do. También se explican los hiatos que siempre llevan tilde, formados por una vocal cerrada predominante y una abierta, Raúl, Saúl, María, raíz, reúne, paracaídas, oído, que no la llevarían por la norma de esdrújulas, graves y agudas, aunque a veces las dos normas coinciden, ahí, país, Ypacaraí, Itaú.



La intención del autor habría quedado doblemente resaltada si hubiera calificado la o como vocal fuerte, vocal con fuerza, como la que tienen los sustantivos oso, oro, comodoro, o los adjetivos, honroso, ortodoxo, fogoso.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co