Pregunta Dora Patricia Granados: ¿Por qué incluye nombres propios en sus listas de ejemplos ortográficos, si es bien sabido por todos que los nombres propios no tienen ortografía?



Respuesta: Que los nombres propios no tienen ortografía es una creencia bastante extendida, pero la Academia, que tiene buen sentido del humor, decidió incluir en la última edición de la Ortografía de la lengua española, 2010, el capítulo VII, que justamente se titula “Ortografía de los nombres propios”, como respuesta a quienes tal teoría sostienen.

Tomemos apenas algunos ejemplos de ortografía de los nombres propios. La i griega (y), en función de vocal solo va al final de nombres que terminen en diptongo decreciente, ay, ey, oy, o en diptongo neutro, uy, como Gualanday, Camagüey, Sibundoy, Corduy. En consecuencia, nombres como Gladys, Myriam o Miryam, Sonya, que abundan, claramente no siguen la norma ortográfica de nuestro idioma. En español deben escribirse Gladis, Míriam, Sonia. Este último, con i griega, suena son-ya, como “son ya las diez de la mañana”.



Diminutivos como Sammy, Danny o Benny son formas inglesas. Las formas españolas correspondientes van con i latina (i), Sami, de Samuel; Dani, de Daniel o Daniela, y Santi, de Santiago.

Doble s



La doble s no existe en español, como lo comprobó el periodista Germán Díaz Sosa, cuando le pidió a un genealogista que descubriera la doble s de la última sílaba de su segundo apellido, según cuenta en su libro Los días del Díaz. Así que, para tristeza suya, quedó Sosa y no Sossa, como quería. De manera que la doble s solo aparece en nombres y apellidos escritos en otras lenguas, como Melissa, de una voz griega que significa ‘miel’; Vanessa, creado por el novelista británico Jonathan Swift, en el siglo XVIII, o Panesso, apellido genovés que llegó en el siglo XVI a Antioquia. Hay quienes gozan mucho cuando descubren el nombre original de los lugares, como cuando en el Giro los ciclistas llegaban a Yénova y a Miláno, según transmisión radial, cuando los exónimos correspondientes en español son, han sido siempre y seguirán siendo Génova y Milán. Y a propósito de lo que se oye en radio, me pregunto con frecuencia por qué dicen Yilinski, cuando leen Gilinski, que suena Jilinski, de la misma forma que Gigante suena Jigante y no Yigante.

Tildes



Las tildes brillan por su ausencia en los nombres propios. El colmo es que los mismos dueños de esos nombres los pronuncian de una manera y los escriben de otra. Dicen “me llamo Édgar” (grave), pero escriben Edgar (que se pronuncia Edgár, aguda). Similar a quienes se presentan como Óscar, Ómar, Álex, Alexánder, Paláu, pero escriben Oscar, Omar, Alex, Alexander, Palau, que, escritos así, se pronuncian Oscár, Omár, Aléx, Alexandér, Pálau. En especial, se suelen omitir las tildes de los hiatos, Efraín, Efraím, Piedrahíta, Araújo, que muchos escriben sin tilde, Efrain, Efraim, Piedrahita, Araujo, escritura que da lugar a la pronunciación Éfrain, Éfraim, Piedráhita, Aráujo. Al final, alguien sacará su cédula para argumentar a favor de la ausencia de tildes, ¿verdad? En la mía dice Bogota, Republica, cedula de ciudadania, Avila, en vez de Bogotá, República, cédula de ciudadanía, Ávila, que es lo correcto. ¿Quién dijo que las cédulas mal hechas por una empresa sueca son norma ortográfica?



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

feravila@cable.net.co