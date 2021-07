¿Las palabras padre, sacerdote y religioso son sinónimos?

En la noticia sobre los delitos de Freddy Martínez se van intercalando las palabras padre, sacerdote y religioso para referirse al detenido. Sobre la palabra padre hay que aclarar que es antenombre usual para referirse a un sacerdote católico, “el padre Jaramillo”, “el padre De Roux”, “el padre Martínez”, o para dirigirse a él, “buenos días, padre”, pero no como sustantivo, “el padre dijo”, “el padre mandó”, como se usaría válidamente en otros contextos, “el padre tendrá más días de licencia para atender a su hijo recién nacido”.

Es similar a lo que pasa con los médicos, para quienes existe el antenombre

“doctor”, usual en el trato de los pacientes, “voy a llamar al doctor Luna”, “¿qué tengo, doctor?”, pero que no va como sustantivo, “necesitamos un doctor”, caso en el que debe decirse “necesitamos un médico”. En otros contextos, por ejemplo, en el ámbito universitario, se puede decir “necesitamos tres doctores más para completar la cuota exigida”, referido a profesionales que tengan el título de doctor, que existe en cualquier área del saber, doctor en Economía, doctor en Comunicaciones, doctor en Informática.



Si se quieren usar sinónimos para no repetir, obsesión de todo escritor, escribiente y escribano, puede acudirse en este caso a las palabras clérigo, sacerdote, cura o presbítero. Religioso es opción solo si se trata de un sacerdote que pertenezca a una comunidad religiosa, carmelita, eudista, jesuita..., “el religioso habla todos los días por la TV a las 7 de la noche” (referido al padre Juan Diego Jaramillo, eudista), “el religioso preside la Comisión de la Verdad” (referido al padre Francisco de Roux, jesuita). Cuando se trata de sacerdotes diocesanos, jurídicamente no es válida la referencia “religioso”.



En el lenguaje informativo, en todo caso, es más apropiado evitar todos esos sinónimos, falsos o verdaderos, y repetir el apellido como único referente. Una vez se ha identificado en el primer párrafo al protagonista de la noticia con su nombre completo, Freddy Martínez Cruz, se puede repetir cada vez que haga falta, “Martínez abusó”, “Martínez también fue visto en...”, “Martínez envió a...”.

Redundancia



El lector Andrés Alberto Aillón se queja de la frase “al parecer las llamas habrían sido provocadas”, de una noticia radial, cuando bastaba decir “al parecer las llamas fueron provocadas” o “las llamas habrían sido provocadas”, pues es redundante usar en la misma frase las dos expresiones que indican posibilidad.



Sueldo



El verbo soldar es irregular en el presente y el imperativo. No se conjuga “yo soldo”, “cuando soldo”, “sóldelo usted”, sino “yo sueldo”, “cuando sueldo”, “suéldelo usted”. Es un verbo que hay que corregir sobre todo en talleres automotores.



FERNANDO ÁVILA

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co