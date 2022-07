Cita de radio: “Rocea ese líquido en el cabello y acaba con los piojos”.

Comentario: Se trata de un caso de ultracorrección. El infinitivo del verbo no es “rocear”, sino “rociar”. Así que al conjugarlo se conserva la i, yo rocío, tú rocías, usted rocía, vos rociás, en el presente del indicativo, y rocía tú, rocíe usted, rociá vos, en el imperativo. Es un error similar al que se comete cuando se conjugan verbos como negociar o fotocopiar, cambiando la i por e, yo negoceo, tú negoceas, negoceá vos, yo fotocopeo, tú fotocopeas, fotocopeá vos.

Las formas correctas son: yo negocio, tú negocias, negociá vos, yo fotocopio, tú fotocopias, fotocopiá vos. Es fácil relacionar estos verbos con los sustantivos de los que derivan: el rocío, un negocio, la fotocopia (no el roceo, un negoceo, la fotocopea).

Junto



Citas: “Juan Gustavo Cobo Borda, con Darío Jaramillo, fundaron Ediciones La Soga al Cuello”, “'Eco', que junto con 'Mito', son las más importantes publicaciones culturales”. No faltará quien justifique este uso como una suerte de silepsis, figura que altera la concordancia de número para darle a la frase una concordancia de sentido. Así la llaman, concordancia de sentido. Y la aplican a frases como “el 22 % (singular) regresaron (plural) al país” o “Jorge Pérez (singular), como sus demás colegas, se pasaron (plural) al régimen anterior”. En el caso de la crónica sobre Juan Gustavo Cobo Borda, en las dos frases el sujeto es singular, “Cobo Borda (singular) fundó (singular)”, “Eco (singular) es la más importante (singular)”. Los incisos explicativos (“con Darío Jaramillo” y “que junto con Mito”) no tienen por qué alterar la concordancia. Debió escribirse, en el primer caso, “Juan Gustavo Cobo Borda, con Darío Jaramillo, fundó Ediciones La Soga al Cuello” y, en el segundo, “Eco, que, junto con Mito, es la más importante publicación cultural”.



Me he referido en otras ocasiones a este error en frases como la que habla del recién casado Juan Pérez, y dice: “Con su esposa, se fueron de luna de miel a Hawái”. Es cuando el lector pregunta: ¿quiénes se fueron con la esposa de Juan Pérez? Para evitar esa duda, mejor: “Juan Pérez, con su esposa, se fue de luna de miel a Hawái”. El disparate surge al darles a las preposiciones con y junto a el mismo valor de la conjunción y, que no tienen. Si se cambian con y junto a por y, el sujeto pasa a plural, “Cobo Borda y Darío Jaramillo fundaron”, “Eco y Mito, que son las más importantes”, “Juan Pérez y su esposa se fueron”.

Escanee



Cita: “Escanée este código QR y ayúdele a administrar su dinero”. Comentario: “Escanee” no lleva tilde, porque es palabra grave terminada en vocal. Separación silábica: es-ca-ne-e. El acento va en la penúltima sílaba. Tal vez quien la tildó pensó que era palabra aguda (es-ca-née), pero no lo es, pues el encuentro de dos vocales fuertes o abiertas constituye siempre sílabas distintas, re-em-pla-zo, cre-e, lé-e-me, ve-e-dor.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co