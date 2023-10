Ortografía/ 'Hembro y hembra, avestruz y avestruza' y otras por el estilo

A mi nota sobre yerno y yerna, nuero y nuera, marido y marida le salieron multitud de aportes. De un lado, la aclaración de que yerna es voz castiza, con lema en el DLE, 2014, equivalente a ‘nuera’, como se usa en la zona norte de Colombia, y de otro, una larga colección de sustantivos masculinos y femeninos que podrían surgir de la misma manera que surgió yerna como femenino de yerno.

Rinoceronta

Dicen algunos lectores que podríamos incluir yeguo y yegua, caballo y caballa, gallo y galla, gallino y gallina, toro y tora, vaco y vaca… Para sorpresa de los mamagallistas, en el DLE figuran caballa, gallino y vaco, solo que no como parejas de caballo, gallina y vaca, sino como sustantivos con significados un poco distintos. Caballa es un ‘pez apreciado en la industria conservera’; gallino, un ‘gallo sin las plumas de la cola’, y vaco, un ‘toro castrado’, o sea, un ‘buey’. De paso, les recuerdo que hasta hace poco se decía elefante hembra, hipopótamo hembra y rinoceronte hembra, pero ahora ya es lícito decir elefante y elefanta, hipopótamo e hipopótama, rinoceronte y rinoceronta. Tal vez pronto haya que decir también avestruza, linza y búha.



Otros lectores hicieron los siguientes aportes: correa y correo, plaza y plazo, puerta y puerto, teja y tejo, libra y libro, cuadra y cuadro, cuenta y cuento, esfera y esfero, muda y mudo, pizca y pisco, que bien se sabe no son parejas de femenino y masculino correspondientes, sino sustantivos con significados completamente distintos.



Algunos lectores de Valledupar me recordaron que Mary Daza y Juan Gossaín dicen de sí mismos que, además de ser ambos escritores, se parecen en que ella es una MaryDaza, y él, un maridazo.

Barbo

Finalmente, me envían simpáticos pares de vocablos referidos a personas, como hembra y hembro, princesa y princeso, alcaldesa y alcaldeso, abadesa y abadeso, fraile y fraila, policía y policío, consulesa y consuleso, sirvienta y sirviento, llorona y llorono, chapolera y chapolero, con un extenso etcétera de voces de género común terminadas en -ista, artista y artisto, ciclista y ciclisto, economista y economisto. De este popurrí hay que decir que hembro figura en el Diccionario de americanismos, con el significado de ‘hombre de gran atractivo físico’, como en efecto se usa en Colombia y República Dominicana, y que princeso es recurso común de los imitadores de Maluma.



Un lector alemán, identificado solo como Helmut, me dice que las palabras referidas a hombre deberían ser todas masculinas, el barbo, los patillos, el cuchillo, el afeitador, el manzano de Adán, el vergo, el colo, los rodillos, en vez de la barba, las patillas, la cuchilla, la afeitadora, la manzana de Adán, la verga, la cola, las rodillas, como se dice en el extraño idioma de Cervantes y García Márquez. En sana lógica, agrega el alemán, las palabras referidas a mujer deberían ser todas femeninas, las senas, la busta, la escota, la vientra, la vella púbica, la brasiera, la panta, la pantalona, las zapatas de taconas altas, en vez de los senos, el busto, el escote, el vientre, el vello púbico, el brasier, el panti, el pantalón, los zapatos de tacón alto. ¡Una propuesta muy lógica, pero muy en contravía del uso, mi querido Helmut!



