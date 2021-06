Este es el truco para saber cuándo se escribe 'de que' o 'que'

En repetidas ocasiones me he referido al queísmo, supresión errónea de la preposición de en la secuencia de que. ¿Entonces, qué? ¿Hay dequeísmo bueno y dequeísmo malo?, me suelen preguntar. Mi respuesta es: hay dequeísmo y queísmo. El dequeísmo consiste en unir erróneamente el verbo y el complemento directo con la preposición de, “dijo de que le darían trabajo”, “cree de que le pagarán bien”, “piensa de que lo van a contratar”. Estos verbos piden un qué, complemento directo, ¿qué dijo?, ¿qué cree?, ¿qué piensa?, y no un ¿de qué? La respuesta correcta va sin preposición, “dijo que sí”, cree que no”, piensa que tal vez”.

El queísmo, error que se suele presentar entre gente culta, consiste en quitar la preposición en verbos que piden de. “Se queja”, “está seguro”, “se da cuenta” no tienen complemento directo, ¿qué se queja?, ¿qué está seguro?, ¿qué se da cuenta?, sino complemento preposicional (con de), ¿de qué se queja?, ¿de qué está seguro?, ¿de qué se da cuenta? Y las respuestas deben ir obligatoriamente con la preposición de: “se queja de la mala atención”, “está seguro de sus capacidades”, “se da cuenta de sus virtudes”, aunque siga la conjunción que, “se queja de que no lo atiendan”, “está seguro de que es capaz”, “se da cuenta de que tiene virtudes”. La secuencia de que en estos casos es correcta.



También es correcto el uso de esta secuencia después de sustantivo, como se ve en el titular que abre la edición impresa de este periódico el domingo pasado, “Es momento de que tengamos más colaboración con el narcotráfico”. O las frecuentes “el hecho de que no haya venido...”, “a pesar de que no pagó...”, “en el entendido de que cumplió...”. Y también, después de adverbio de tiempo, “cómprelo antes de que se agote”, “venga después de que termine”, “cobre luego de que entregue”.

Afecta



¿Es correcto “afecta positivamente”? (Milena Blumental). Respuesta: Sí. Según el Diccionario de la lengua española, afectar es ‘menoscabar’ o ‘perjudicar’ (significado 5), pero también, ‘producir un cambio’ (significado 6). El cambio puede ser positivo, luego la expresión “afecta positivamente” no solo es correcta, sino pertinente.



Centroizquierda



¿El centroizquierda o la centroizquierda?, ¿pegado o separado? (Rodrigo Uribe). Respuesta: Las dos formas son correctas. Según la Fundéu RAE se usa más en masculino en España, y más en femenino (la centroizquierda) en América. La palabra centroizquierda va pegada.



Güevonada



¿Güevonada o huevonada? (Pedro Nel Jaramillo). Respuesta: Para el Diccionario de la lengua española, 2014, la escritura es huevonada, y su significado, ‘necedad’, mientras que para el Diccionario de americanismos, 2010, es güevonada, ‘pereza’ (México y Cuba), ‘vagancia’ (Honduras), ‘tontería’ (Colombia).