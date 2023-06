Leo en la revista Fucsia una crónica sobre el regreso de Shakira a Miami, donde vive con sus parientes, incluidos sus dos hijos. La cronista adapta una parte de la canción 'Te dejo Madrid' a su pieza periodística, “ay me voy otra vez / ay te dejo Barcelona”.

La adaptación altera la métrica, pues “ay te dejo Madrid” tiene seis sílabas, mientras que “ay te dejo Barcelona” tiene ocho. ¡No funciona! Otro problema es que falta coma después de la interjección “ay”, que entre otras cosas iría mejor entre signos de exclamación, “¡ay!, me voy otra vez / “¡ay!, te dejo Madrid”.



Sin embargo, la interpretación de Shakira hace pensar que quizá no sea un “¡ay!” de dolor, sino más bien el adverbio de lugar “ahí”, aunque con la debida licencia poética no lo pronuncie en dos sílabas, /a-í/, sino en una sola, /ái/, como lo hacía Argos cuando decía “ahi les dejo la inquietud”, o como lo registra el Diccionario de americanismos, áhi, con una tilde innecesaria, pero que deja clara la pronunciación diptongada de la palabra. Si es este último caso, la escritura del segundo verso podría ser “ahi te dejo Madrid”, y la del primero, “¡ay!, me voy otra vez”.



Otro verso cantado por Shakira que hay que comentar es el que dice (así aparece escrito en internet) “Más sé que estaré bien”, de la canción 'Acróstico'. Lo que quiere decir Shakira, sin duda, es “mas sé que estaré bien”, con un “mas” sin tilde. “Más”, con tilde, es adverbio de cantidad. Adverbio modifica verbo, “trabaje más”; modifica adjetivo, “más colorado”, o modifica otro adverbio, “más rápidamente”. Esos son sus tres oficios. En cambio, “mas”, sin tilde, es conjunción adversativa, que equivale a ‘pero’ (‘pero sé que estaré bien’). “Más”, con tilde, tiene pronunciación tónica, mientras que “mas”, sin tilde, tiene pronunciación átona. Puede ser muy útil para disminuir una sílaba, y que le métrica funcione. También la recomiendan los profesionales de programación neurolingüística. Dicen que el discurso queda en un tono más positivo si sus pacientes dicen “mas” en vez de “pero”. Alguna vez revisé un extenso libro en que el autor (por recomendación de su asesor) usaba “más” en vez de “pero”, lo que era doblemente antipático, pues “mas” suena un poco rebuscado en nuestro medio, y, si encima lleva tilde, es incorrecto. Le cambié todos los “más” equivocados por “pero”… Y él cambió de corrector. ¡Plof!

Grados Celsius



Cita: “3 grados centígrados” (Caracol Sports).



Comentario: La temperatura ya no se expresa en grados centígrados, sino en grados Celsius, “3 grados Celsius”.



Cita: “Fogoso técnico samario, crack de los 70s” (Megacerebro).



Comentario: Por una parte, crack se puede escribir en español, “crac”. Ya sabemos que el dígrafo “ck” es propio del inglés, cocktail, block, crack, y no existe en español, “coctel”, “bloc”, “crac”. Y por otra, las décadas se expresan sin “s” de plural. No se dice “los setentas”, “los ochentas”, “los noventas”, sino “los setenta”, “los ochenta”, “los noventa”, que se pueden expresar por escrito así: “los 70”, “los 80”, “los 90”. Sin “s” final, y mucho menos sin “s” precedida de apóstrofo (’), 70’s, 80’s, 90’s, como también se suele ver.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: ferandoavila1952@hotmail.com