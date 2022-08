Por estos días salen críticas por doquier respecto a las palabras del feminismo y del lenguaje inclusivo. Una de ellas es que vicepresidenta es error, porque todos los participios activos terminados en -nte son de género común, es decir, aplicables por igual a hombre y mujer, “el vicepresidente”, “la vicepresidente” (y no “la vicepresidenta”). Para caricaturizar el asunto, los críticos traen a colación que los nombres de oficios y profesiones terminados en -ista, también son de género común, y nadie dice “periodisto”, “economisto”, “ciclisto”, si es hombre, error que equivale a decir “vicepresidenta”, si es mujer.

Vicepresidenta



No olvidemos que el idioma va evolucionando. No pocas palabras que antes eran incorrectas han ido incorporándose al patrimonio léxico de nuestra lengua. Es lo propio de las llamadas lenguas vivas, como el español. Los participios activos terminados en -ente son de género común, es verdad, “el amante” / “la amante”, “el dirigente / la dirigente”, “el cantante / la cantante”, pero hoy algunos de ellos tienen opción para el femenino, como “asistenta”, “dependienta”, “clienta”, “parienta”, “gerenta”. Opción no es obligación. Quien prefiera usar estas formas puede hacerlo, sin por ello violar la norma. Dentro de esas opciones están presidenta y su derivado vicepresidenta. También hay algún sustantivo terminado en -ista con opción para el masculino, modisto.

Mayora



En cuanto a la palabra mayora, también muy criticada, ya habíamos dicho en esta columna que es un vocablo propio de las comunidades indígenas, para referirse a la mujer mayor que trasmite las costumbres ancestrales a las jóvenes.



Cese el fuego



Pregunta la lectora Magola Pino: ¿Cuál es la forma correcta “alto el fuego” o “alto al fuego”?



Respuesta: Hoy son válidas las dos. La forma tradicional es “Alto el fuego”, orden que daba antiguamente el comandante. Para que empezaran a disparar decía “¡Fuego!”, y para que dejaran de hacerlo, “¡Alto el fuego!”. De ahí ha pasado al lenguaje militar de hoy y al léxico de la diplomacia para referirse a “la suspensión de acciones militares en una contienda”.

Como tales



Pregunta la lectora Fabiola Liévano: ¿Por qué se dice “como tal”, singular, cuando se refiere a plural, “soldados”, como en esta frase típica de los noticieros radiales: “Eran soldados y actuaban como tal”?



Respuesta: Es error frecuente en radio y TV. En este caso hay que decir “como tales”, todo en plural, “Eran soldados y actuaban como tales”.



Sector sanitario



Pregunta el lector Elkin Rivera Gómez: ¿”sector salud” o “sector de la salud”?



Respuesta: Las formas correctas son “sector de la salud” y “sector sanitario”. Si lo que sigue a la palabra “sector” es sustantivo, debe ir con artículo y preposición, “sector de la educación”, “sector del turismo”, “sector de la tecnología”. Si lo que sigue es adjetivo, no se interponen preposición ni artículo, “sector educativo”, “sector turístico”, “sector tecnológico”. En consecuencia, son incorrectas las locuciones “sector salud”, “sector educación”, “sector turismo”, “sector tecnología”, que lamentablemente se leen y se oyen con frecuencia.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com