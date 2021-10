Errores comunes de la gente al usar la locución 'al interior de'

Emberas



Cita: “Mil indígenas embera desplazados”. Mejor: “Mil indígenas emberás desplazados”, pues el nombre de esta etnia es agudo (emberás) y debe hacer concordancia con el sustantivo precedente, “un indígena emberá”, “mil indígenas emberás”.

Al interior de



Cita: “La explosión sucedida al interior de una vivienda” (TV).



Comentario: al interior de es locución reservada para verbos que indican desplazamiento, “se dirige al interior del país”, “viajó al interior de su ser”, pero no para otros verbos, “está al interior del edificio”, “explotó al interior de la vivienda”. Mejor: “está en el edificio”, “explotó dentro de la vivienda”.



Autoestima



Cita: “La red social (Instagram) puede afectar el autoestima de los usuarios” (TV). El sustantivo estima es femenino, “le tiene una gran estima” (no “un gran estima”). Si se le antepone un prefijo, no cambia de género, “le tiene una superestima inimaginable” (no “un superestima”), “afecta la autoestima” (no “el autoestima”).

Relevante



Pregunta: ¿Podría decirse que “es especialmente revelante” es sinónimo de “es especialmente relevante”?, Jorge Parra Rojas.



Respuesta: Podría decirse, solo que el participio activo del verbo revelar no es “revelante”, sino “revelador”.



Coma



Pregunta: No veo la diferencia entre “Lo conmovió un carmelita descalzo sobre la nieve” y “Lo conmovió un carmelita, descalzo sobre la nieve”, María Restrepo.



Respuesta: En la primera frase se trata de un carmelita descalzo, es decir, de un religioso que forma parte de la Orden Carmelita Descalza, así se llama la orden, que está parado o va caminando sobre la nieve. Es muy posible que lleve zapatos, como lo hacen ahora, o sandalias, si se trata de un carmelita de la época preconciliar. En la segunda frase, el carmelita va descalzo, sin zapatos ni sandalias, sobre la nieve. Este último puede ser un carmelita muy sacrificado o un carmelita de la época de san Juan de la Cruz, que reformó la orden con el fin de hacer de sus miembros religiosos más austeros y sacrificados.



Tilde



Cita: “Cómo papá es espectacular, es un esposo maravilloso” (Carrusel). Mejor: “Como papá es espectacular, es un esposo maravilloso”, sin tilde en “como”, que aquí no es interrogativo, “¿Cómo hará para ser tan buen papá?”, ni exclamativo, “¡Cómo me gustan sus enseñanzas!”, que lleva tilde por ser tónico. Es relativo, “Como es espectacular, es buen papá y buen esposo”, que no lleva tilde por ser átono.



Se trata de uno de los pocos casos de tilde diacrítica que hay en español, como la de “cuándo” en “no sé cuándo me pagarán”, que no se marca en “cuando consigan plata”, o “dónde” en “ya sé dónde consigo el libro”, que no se marca en “lo consigue donde consiguió los otros”.



FERNANDO ÁVILA

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co