Alguna vez, alguien me dijo que hiciera un análisis de la locución “¡Qué pedazo de gol!”, que había usado un locutor de Blu, para referirse a la formidable anotación de algún delantero paisa. Lo que quería era que condenara tal uso, pues, según él, en realidad no se trataba de un pedazo de gol, sino de un gol entero. Esperaba que yo, que me dedico a las palabras, hiciera un sesudo ensayo para demostrar que tal secuencia era errónea.

Cuando llegó mi turno para responder al aire la pregunta sobre el recurso usado por el narrador, dije con entusiasmo y emoción que se trataba de una sinécdoque, figura que cambia la parte por el todo, como cuando se dice “danos hoy nuestro pan de cada día”, frase con la que se pide el alimento necesario para vivir, y no exclusivamente el pan, aunque este pueda ir incluido en la canasta. Mi intervención fue tan festiva como el grito del gol verdolaga. Supongo que en el departamento de deportes de la emisora celebraron lo que dije, con el mismo entusiasmo con que habían celebrado la diana del Nacional.



Traigo a cuento este recuerdo a propósito de la entrevista de María Isabel Rueda a la psiquiatra Nathalia Garrido. La entrevistada dice que una de las manifestaciones del ásperger, tema hoy tan de moda, es la literalidad con que se toman las cosas, como decir que no fue un pedazo de gol, sino un gol completo. Creo que hoy abundan los aficionados al lenguaje asertivo, que excluye las figuras retóricas. Si alguien dice que se rompió la mula, piensa que se zafó el chasis del tractocamión, y no que se golpeó la cabeza. Si alguien dice que le están tomando el pelo, se imagina que le están aplicando queratina al cabello, y no que le están haciendo bromas pasadas de la raya. Si alguien recuerda que a caballo regalado no se le mira el colmillo, no interpreta que se trata de no ser demasiado crítico con las bondades de los demás, sino que no hay que acercarse a la pesebrera a ver si el equino tiene o no el diente 22 en la encía.

Me gusta Sábados felices porque la mayoría de los cuentos, si no todos, son chistes lingüísticos. Me gustan las frases que inventan los publicistas para una doble lectura, “Las noticias del mundo las presenta Bianca”, que aplicada la sinalefa suena a “… las presenta Avianca”. Me gustan las descripciones imposibles, como la que hace alguien de Chesterton, una bola de grasa electrizada con sus quevedos, que en forma de diminuta bicicleta cabalgaban sobre su nariz. Admiro al presidente que perdió Panamá, pero que fue capaz de escribir la historia de la que no era una perra sarnosa, sino una sarna perrosa con figura de animal. Me gustan las listas de palabras bellas, amor, ternura, paz, ilusión, fascinación, sobre todo aquellas que incluyen términos cuyo significado las eliminaría del catálogo, zarrapastroso, orzuelo, patidifuso, menesteroso. Buenos días, Daniel.



Con todo y eso, todavía hay quienes me invitan a dictar cursos sobre lenguaje asertivo. Ahora sé que el lenguaje asertivo, o sea, la literalidad, es una manifestación de ásperger, y no quiero que, además de todo, me diagnostiquen el trastorno de moda.



