¿En qué casos debe ir una coma antes de la 'y'?

Cita: “Se inició la vacunación y hoy es el turno de Bogotá y otras 5 capitales”. Comentario: Falta una coma después de “vacunación”. Lo que sigue no es el último término de una enumeración, sino otra frase con su respectivo verbo. No se escribe coma cuando la y va entre el penúltimo y el último término de una enumeración, “la llegada de neveras, vacunas y jeringas”, pero sí debe escribirse coma cuando la y separa dos frases distintas, cada una con su respectivo verbo, “Luis trabaja en el centro, y Marta estudia en Chapinero”, “El profe dicta la clase, y el rector lo supervisa”, “Se inició la vacunación, y hoy es el turno de Bogotá...”.

Aparte de esta coma que separa dos frases distintas aunque relacionadas, la coma va antes de la y cuando cierra un inciso explicativo, “Nairo, de Boyacá, y Egan, de Cundinamarca, triunfan en Europa”. El inciso “de Boyacá” debe ir entre comas, como todo inciso intermedio. Si se quita esa coma, para no violar la norma que supuestamente prohíbe la coincidencia de la coma y la y, el inciso parece extenderse hasta la siguiente coma (“de Boyacá y Egan”), lo que dificulta o impide entender la idea que se pretendía transmitir. También se debe escribir coma antes de la y cuando esta es conjunción adversativa, equivalente a pero, “Le regalaron un ajedrez, y no le dieron ni una clase sobre el movimiento de las fichas”.



Otra posibilidad de encuentro de la coma y la y se da cuando se intercala un vocativo entre comas, antes de la y, “Ven, Mónica, y te digo cuánto te quiero”. El vocativo es la palabra con la que llamamos a alguien, “Me dijo que no, doctor, y luego se fue sin dársele nada”, “Vuelve, hijo, y te explico lo que pasó”. El vocativo se separa con coma del mensaje, vaya antes, “Marcela, no te olvides de mí”, o después, “Recuerda lo que te dije, Mercedes”. Si va en medio del parlamento, debe quedar entre comas, “Créeme, Mariana, que te adoro”, incluso si la segunda coma queda antes de la “y”, “Te adoro, Maite, y no puedo vivir sin ti”.

Icopor



Pregunta Marta Parra Rojas: ¿Una marca puede convertirse en nombre común? Respuesta: Sí. Suele pasar. En el Diccionario de americanismos puede ver icopor (‘poliestireno’), de Icopor, Industria Colombiana de Porosos, y en el Diccionario de la lengua española, maicena (‘harina fina de maíz’), de Maizena; clínex (‘pañuelo desechable de papel’), de Kleenex; aspirina (‘ácido acetilsalicílico’), de Aspirina; nescafé (‘café soluble’), de Nescafé; nailon (‘poliamida sintética’), de Nylon, y licra (‘fibra elástica de poliuretano’), de Lycra.



