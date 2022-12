Algunos lectores me han pedido que aclare cuál es el error en el acrónimo Snariv. El error es el uso de la S inicial antes de otra consonante. Se trata de una combinación existente en vocablos de otros idiomas, especialmente en inglés, pero ajena a la morfología léxica española. Por eso, voces de otras lenguas con s líquida inicial (así se llama) pasan a la nuestra con e de apoyo (así se llama) o e protética (así se llamaba), así, standard, stand, stress (inglés) pasan a nuestro idioma con e de apoyo, estándar, estand, estrés.

Hay otras características similares para distinguir nuestro idioma del inglés y de otros idiomas, especialmente en palabras muy cercanas o cognados (así se llaman): en español no hay doble s desde el siglo XIX, como se ve en stress, Mississippi, express, que se escriben en español estrés, Misisipi, exprés; no existe el dígrafo ck de click, block, cocktail, que en español se escriben clic, bloc, coctel; no existe el dígrafo th, abundante en inglés, Thomas, marathon, Martha, inexistente en español, Tomás, maratón, Marta. Por mencionar algunas otras, que ya hemos explicado en esta columna, aunque tenemos encuentro de s y h en sílabas distintas, desheredado, no tenemos el dígrafo sh, con el elegante sonido que tiene en inglés, en palabras como shorts o shampoo, que pasan al español como chores y champú. La ye o i griega (y) tiene dos funciones en español, consonante y vocal. Es consonante (sonido articulado) cuando va antes de vocal, Yucatán, vaya, yute, y vocal (sonido no articulado) cuando va sola, como conjunción, Croacia y Marruecos, y cuando la palabra termina en -ay, -ey, -oy, -uy, Gualanday, Camagüey, estoy, muy. Por eso, Lycra, Nylon se convierten en sustantivos comunes españoles con las formas licra, nailon, y otros nombres como Tokyo, sexy, pony toman las formas españolas Tokio, sexi, poni..., ¡para escándalo de muchos!

Acrónimo

Cuando se crea un acrónimo, se busca una marca fácil de leer, de entender y de relacionar con el servicio que se prestará. En esa búsqueda hay que dar con un resultado claro, identificable y máximamente legible. Generalmente hay que ir intercalando consonante y vocal, Telefónica, voz de la que no habría que explicar nada porque ya existía antes de ser marca, o Sena, Servicio Nacional de Aprendizaje, que es el mismo nombre del río que atraviesa París, como símbolo de la educación que debe atravesar nuestra vida. Algunos acrónimos van más allá. Puede haber en ellos un rezo, como Fiat, a la vez sigla y acrónimo, marca de carros y primera palabra con la que respondió María el anuncio de arcángel Gabriel: ¡Fiat!, de la frase Fiat mia sucundum verbum tuum (hágase en mí según tu palabra).



Todo esto se refiere a la idea que manifesté la semana pasada de evitar el acrónimo ajeno a la morfología léxica española Snariv (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas). Ajeno, porque comienza con s líquida. Si simplemente se agrega una i, la segunda letra de Sistema, y la sigla se convierte así en acrónimo, Sinariv, la palabra corta, que será la más usual en documentos administrativos, no tendrá ese antipático sabor extranjerizante.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

