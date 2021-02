¿De dónde viene la famosa frase 'discusión bizantina'?

Andrés Alberto Aillón Diazgranados envía esta cita noticiosa: “Jorge Oñate presenta una tendencia a la mejoría. Esto dice el esperanzador informe médico sobre la salud del cantante vallenato del 1.º de febrero”.



Comentario: No es “el cantante vallenato del 1.o de febrero”, sino “el informe médico del 1.º de febrero”. Conviene tener presente el principio de que el modificador debe ir al lado de lo modificado, para evitar confusiones.

Statu quo

Cita: “El día a día nos exige crear nuevas formas de estar y la tendencia es que esta forma de vida se convierta en status quo” (Portafolio).



Comentario: La locución correcta en latín es statu quo (no status quo). Significa ‘estado de las cosas en un determinado momento’ y se suele usar para referirse a la situación estable (difícil de cambiar) de una persona o de un grupo social.

Anacoluto

Cita: “El actor [Julio César Luna] cuenta que al terminar la producción se quedó con el bastón y una capa de su personaje, ‘pero con el tiempo los perdí, lo que es una lástima’”.



Comentario: Este es el típico anacoluto periodístico. Se llama así la inconsecuencia en la construcción del texto informativo. La frase comienza en tercera persona, “El actor cuenta”, y termina en primera, “los perdí”. Se intenta justificar ese uso con las comillas, que indican que se trata de palabras textuales dichas por el personaje. En todo caso, es error. Se puede evitar fácilmente pasando la cita directa a indirecta, “pero con el tiempo las perdió”, o agregando el anuncio “Sobre ese recuerdo dijo Luna: ‘... con el tiempo los perdí...’”.

Propiciado

Cita: “Algunos creen que el incendio no fue accidental sino propiciado” (TV).



Comentario: Propiciar es ‘hacer que algo sea bueno o propicio’. Si un incendio es un mal para el ecosistema y puede constituirse en crimen, propiciar no es el verbo adecuado para dar esta información. Mejor: “... no fue accidental, sino provocado”.

Bizantina

Teresa Mendoza pregunta: ¿De dónde salió lo de “discusión bizantina”, para referirse a una discusión intrascendente?



Respuesta: Salió de un hecho histórico. Los teólogos de Bizancio, hoy Estambul, pasaban la vida discutiendo con sus colegas de otras facciones del cristianismo si los ángeles eran de sexo masculino, femenino o hermafrodita y otras cuestiones que ellos entendían como fundamentales para la fe. Mientras tanto, el mundo luchaba por terminar guerras, acabar hambrunas, evitar plagas y progresar en los diversos campos de la actividad secular.



Los críticos censuraban a los teólogos bizantinos por enfrascarse en esas discusiones inútiles para los pragmáticos. De ahí viene el calificativo de “discusión bizantina”, aplicado en general a la argumentación inútil o meramente dialéctica.

FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co