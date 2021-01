Curso rápido para entender cómo se ponen las benditas comas en textos

Título de la columna de Poncho Rentería: “Trump, al golf y Biden, al trono”. Comentario: algunos lectores dijeron que no hacía falta escribir dos comas en un título tan breve. No hay que tomar aire dos veces al leerlo en voz alta, decían.



Les recuerdo que la coma no se escribe por la posible pausa de la lectura en voz alta, sino por la estructura del texto. En este caso se trata de dos frases con sujeto, verbo tácito (“va” o “se dedica”) y complemento.

La coma reemplaza el verbo tácito. Suele verse más en frases paralelas, la primera de ellas con verbo explícito, “Trump se dedica al golf y Biden, al trono”. Si se omite el verbo de la primera frase, deben marcarse las dos comas, como fue publicado. Estas comas se llaman elípticas.



El problema del título está en que le falta una tercera coma. La que separa una frase de otra, “Trump, al golf, y Biden, al trono”. Esta coma, que el libro Dónde va la coma llama separativa, es obligatoria. La RAE, en su Ortografía del 2010, exige esta coma que debe usarse antes de la conjunción “y”, como signo indispensable para no confundir al lector. La confusión puede darse al leer, por ejemplo, “Benjamín invita a Marta y Sofía…”. Hasta ahí, el lector entiende que Benjamín invita a dos mujeres. Sin embargo, el texto continúa, “…y Sofía, a Mauricio”.



Hay que volver atrás, para darse cuenta de que Benjamín solo invita a Marta, y Sofía invita a Mauricio. Para evitar ese reverso en la lectura, debe escribirse: “Benjamín invita a Marta, y Sofía, a Mauricio”. La primera coma es la separativa, y la segunda, la elíptica.



La coma elíptica es muy útil para títulos periodísticos, “Oñate, positivo en cóvid-19” (la coma reemplaza el verbo “dio”), “El olvido que seremos, nominada al Premio Goya” (“fue”), y se requiere con frecuencia en frases paralelas, “Los vendedores de Cali ganan oro, y los de Medellín, plata” (“ganan”), “Unos dicen que la vacunación empezará en febrero, y otros, que en marzo”, “Catalina prefiere espaguetis, y Lorena, arroz chino”.



Hay quienes no se atreven a escribir coma antes de la conjunción “y”, pues les enseñaron que “donde va la y, no va la coma”. Eso es cierto referido a la coma enumerativa, “Jugarán James, Cuadrado y Falcao”, pero no referido a la separativa, “García Márquez escribió cincuenta y seis obras, y Carmen Balcells fue su agente literaria”.



Afluente



Cita: “En el río Magdalena, un hipopótamo asustó a turistas que iban por el afluente”. Comentario: el río Magdalena no es afluente. Un afluente es un ‘río tributario de otro’.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co