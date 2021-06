¿Cuándo usar 'Gracias a' y cuándo 'por culpa de'?

Entrando a una reunión en Teams, me encontré con las siguientes leyendas: “Use la aplicación de escritorio”, “Abre la aplicación de Teams” y “Dirigite directamente a la reunión”. Tres frases con distinto pronombre tácito. La primera, con usted (use), la segunda con tú (abre) y la tercera con vos (dirigite). Esta última se lee /dirigíte/. ¿Cómo les parece? Hay que decidir cuál es el trato que se le da al lector.

Yo me lo planteo con mucha seriedad cuando escribo un libro. Si es para abogados, trato a mi lector de usted, “analice las siguientes frases”; si es para niños, opto por tú, “analiza este microcuento”, y si algún día me piden una cartilla para niños argentinos, los trataré de vos, “analizá esta descripción”. Al team de Teams le recomiendo que unifique en tú, que es lo más usual en internet, usa, abre, dirígete.

Proyecto



Cita: “Santiago Alarcón y Ayrín Gambín también participan en el proyecto”.

Comentario: En realidad Santiago Alarcón y Ayrín Gambín actúan en la serie Hombres de Dios: entre el cielo y el infierno, de Telecaribe. La serie ya está grabada y ya se está emitiendo. No es un proyecto. Es una realidad. Pero también es una realidad que la palabra proyecto se usa cada vez más con el sentido de ‘tarea’, ‘monografía’, ‘investigación’, ‘edificio’, ‘película’, que de ‘plan’, ‘escrito previo’, ‘boceto’ o ‘acercamiento’. Mi hija me muestra una película que acaba de hacer y me dice que es su proyecto de matemáticas. Una valla frente a un edificio de 30 pisos dice que la nueva torre es un proyecto de Constructora Quimbaya. La palabra proyecto no se aplica solo al plan, como lo dice el diccionario, sino que se aplica a la obra realizada a partir de un proyecto o plan. Tal vez haya que decirle a la RAE que amplíe la lista de significados de proyecto, más que decirles a los hablantes comunes que disminuyan el alcance semántico de la palabra.

Gracias a



Cita radial: “El sesenta por ciento de la población tiene problemas para dormir, gracias a la pandemia”.



Comentario: “Gracias a” es para algo bueno, “Duermen mejor, gracias a los ejercicios respiratorios”. “Problemas para dormir” es algo malo. Habría que cambiar “gracias a” por “por culpa de”, “El sesenta por ciento de la población tiene problemas para dormir, por culpa de la pandemia”.



Demasiado



El lector Alexánder Jojoa se queja por el uso de demasiado con el sentido de ‘mucho’, bastante frecuente en el lenguaje oral.



Comentario: Demasiado significa ‘en exceso’. El que ama mucho a su pareja es virtuoso. El que la ama demasiado es un peligro para la sociedad.



