Me siguen enviando la lección de una profesora española que dice que los participios activos terminados en -nte (amante, caminante, cantante) no tienen opción para el femenino. En los últimos años se han incorporado al diccionario normativo de la RAE varios. Ya les había dicho algunos: asistenta, dependienta, clienta, parienta, presidenta y vicepresidenta.

Les agrego otros, también registrados en el DLE: copresidenta, almiranta, vicealmiranta, atorranta, penitenta, regenta, acompañanta. No olvidemos que una lengua viva, como el español, cambia, enriquece su léxico, ajusta sus normas, aumenta sus opciones semánticas y enriquece sus recursos expresivos constantemente. Para estar al día hay que consultar los libros normativos de la RAE, el Diccionario (actualizado al 2021), la Ortografía (2010) y la Gramática (2009).

Elíptica



El lector Hilvar Hugo Sánchez dice que el titular de prensa “Sinisterra anotó; Díaz, hoy” quiso decir que ‘Díaz juega hoy’, pero con esa coma lo que dice es que ‘va a anotar’.



Respuesta: Tiene toda la razón. La coma elíptica reemplaza el verbo, que en este contexto es ‘anotará’ y no ‘jugará’. La coma elíptica reemplaza un verbo que el contexto social permite identificar, como cuando se titula “Presidente, a Neiva” (‘el presidente viaja a Neiva’), o que ya se ha dicho en frase anterior, “Franco escribe novelas, y Samper, columnas” (‘escribe columnas’); “Giovanni prefiere pizza hawaiana, y Natalia, hamburguesa vegetariana” (‘prefiere hamburguesa vegetariana’).



Para quienes no creen en la coma elíptica les tengo este ejemplo: “Marta pinta la botella, y Jorge, la tapa” (el signo que sigue a “Jorge” es la coma elíptica, que reemplaza el verbo ‘pinta’, ‘Jorge pinta la tapa’). Si se quita esa coma, “… y Jorge la tapa”, “tapa” se convierte en verbo, y la última parte significa ‘Jorge tapa la botella’, o tal vez, ‘Jorge tapa a Marta’...

Requiere



Cita: “El barrio Santa Fe requiere de una mesa de trabajo permanente para brindar garantías” (pendón en protesta de vecinos del barrio). Comentario: Aunque el Diccionario panhispánico de dudas ya advierte que el verbo requerir se está usando cada vez más con preposición de (“requiere de una mesa”), el uso tradicional es el que registra el Diccionario de la lengua española, donde figura como verbo transitivo, sin preposición de, “requiere una mesa de trabajo”. Por ahora ese es el uso correcto, “requiere un computador”, “requiere más espacio”, “requiere ayuda” (sin de).



Varios



“La tropa de Sábados felices terminó su travesía en alta mar”. Mejor: “... en altamar”, según indica la Ortografía de la lengua española, 2010.



“Jaime Ruiz, víctima del robo, contó que: “fui atracado y no fui el único”. Mejor: “Jaime Ruiz, víctima de robo, contó que fue atracado y no fue el único” (cita indirecta) o “Jaime Ruiz, víctima del robo contó: “Fui atracado y no fui el único” (cita directa, sin “que”).

“Ha tocado reevaluar todo” (radio). Mejor: “... revaluar todo”.



“Un promedio de dos mil millones de personas en el mundo padecen deficiencias visuales”. Mejor: “Un aproximado de dos mil millones...” o “Aproximadamente dos mil millones...”.



“¿Quiénes son estos siete héroes asesinados en el Huila?” (TV). Mejor: “... estos siete mártires...”.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com