¿Cuándo se escribe 'sino' y cuándo se escribe 'si no'?

Cita: “... rata apestosa que no ha hecho si no producir daño”. Mejor: “... sino...”, que es la conjunción adversativa con la que se expresa la alternativa a la negación precedente, “No vive en Chapinero, sino en Usaquén”, “No lee revistas, sino periódicos”, “No hace cosas buenas por los niños, sino cosas malas”. La secuencia si no, con la que se suele confundir, está formada por la conjunción condicional si y el adverbio de negación no.

Como truco para no confundir estas dos formas, intente separarlas con palabra intermedias. “No es lunes, sino martes” (no se puede separar sino). “No voy, si no me recoge” (se puede separar, “No voy, si mi socio no me recoge”, “No voy si usted no me recoge”). Otro es intentar llevar al comienzo sino y si no. Con sino es imposible, pues no podríamos decir “Sino los lunes, no trabaja los domingos”. Se debe decir “No trabaja los domingos, sino los lunes”. En cambio, sí es posible decir “No voy, si no me lleva” y “Si no me lleva, no voy”. Solo si no, separado, puede ir al comienzo.

Otra diferencia entre sino y si no es que la primera forma lleva el acento en la primera sílaba. Es palabra grave. Se pronuncia /síno/, mientras que la segunda lleva el acento en la segunda palabra. Se pronuncia /si nó/.

Crimen



Cita: “Padre confesó crimen de su hijo”. Mejor: “Padre confesó haber asesinado a su hijo”, ya que el hijo no cometió ningún crimen que tuviera que confesar su padre. Crimen es ‘delito grave’. Si se cambia en el titular es claro el desacierto, “Padre confesó delito grave de su hijo”.



Billones



Cita: “Un valor aproximado de ocho millones de millones de dólares”. Mejor “... de ocho billones de dólares”. Un billón en nuestra nomenclatura, que es la propia de la mayoría de los países del mundo, es ‘un millón de millones’, es decir un 1 seguido de doce ceros. En la nomenclatura de los Estados Unidos un billón son 1000 millones, es decir, un 1 seguido de nueve ceros. Esa diferencia puede llevar al redactor a escribir “ocho millones de millones”, para que no quede la menor duda, pues en los colegios bilingües, y por extensión en las universidades, se está usando más la nomenclatura de los Estados Unidos, y algunas personas ni siquiera se plantean la diferencia, sino que asumen que siempre que se dice billón, se habla del billion estadounidense.

Adolecen



Cita: “Adolecen de los conocimientos necesarios”. Mejor: “Adolecen de ignorancia” o “Adolecen de la falta de los conocimientos necesarios”, pues adolecen no significa ‘no tienen’, sino ‘tienen (un defecto)’.



