¿Cuándo se escribe 'habrá', 'habrán', 'sino' o 'si no'?

Cita: “Sabe que sus logros se han debido a su ‘intensidad, porque he tenido claro que puedo aspirar a muchas cosas’ ”.

Comentario: Cuando la frase comienza en tercera persona (“sus logros”) y continúa en primera (“he tenido claro que puedo aspirar”), porque las palabras textuales del personaje se incorporan a la narración, se suele formar el error llamada anacoluto, como sucede en este caso. Se puede evitar con la cita indirecta (“ha tenido claro que puede aspirar”) o comenzando la cita directa más atrás: “Sé que mis libros se han debido a mi intensidad…”, si es que esas fueron sus palabras. Todo en tercera o todo en primera, sin alterar la concordancia, por más comillas que haya.



Promedio



Cita: “Se acaba de hacer la primera vacunación a 17 personas en promedio”. Comentario: Es frecuente confundir “en promedio” con “aproximadamente”. El promedio diario se obtiene con dos, tres o más cifras, las correspondientes a cada día de vacunación. Si el primer día se vacunan 17; el segundo, 27, y el tercero, 37, el promedio es de 27 diarios. En el caso citado se trata de la cifra del primer día, “17 personas en total”, o si se desconoce la cifra precisa, pero se tiene un estimativo, “17 personas aproximadamente” (no “en promedio”).

Varios



Cita: “Pronto habrán noticias sobre la popular presentadora”. Mejor: “Pronto habrá noticias sobre…”. El verbo haber solo va en plural cuando es auxiliar, habrán llegado, habrán salido...



Cita: “Delante suyo uno se siente un invasor”. Mejor: “Delante de él”. Según enseña Efraím Osorio, “delante suyo” es erróneo en la medida en que no se dice “su delante”, “su detrás”, a diferencia de, por ejemplo, “su mascota”, “mascota suya”; “mi sector”, “sector mío”.



Cita: “No para ver cómo los convencen de apoyar al país, si no para que intervengan a favor del expresidente”. Mejor: “sino para que intervengan…”. La conjunción adversativa sino da alternativa a la negación de la frase que la precede, “No trabaja en Chía, sino en Cajicá”, “No viaje en avión, sino en barco”.



No debe confundirse con la secuencia condicional si no, que puede ir después de frase si “no”, “Voy a Paipa, si no llueve”, que a diferencia de sino puede ir en orden inverso, “Si no llueve, voy a Paipa”.



Cita: “¿Estás seguro que el correo que enviaste llegó al juez?” (aviso). Mejor: “¿Estás seguro de que el correo…”? El verbo estar seguro lleva complemento preposicional, en este caso, con la preposición de, “estás seguro de ganar” (no “estás seguro ganar”) “estás seguro de que el correo llegó” (no “estás seguro que…”).



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co