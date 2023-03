Cita: “… antes, durante o después de la actividad física, bien sea espontánea, recreativa o entrenada”.



Comentario: Es muy probable que la gran mayoría de televidentes no lea estos renglones que aparecen en letra pequeña mientras en la imagen saltan y brillan las latas del refresco energizante Amper.

En todo caso, hay dos errores en ella. Uno, que la conjunción doble bien sea / bien sea no aparece. Se usa en cambio “bien sea / o”. Habría que escribir, por ejemplo, “… bien sea espontánea o recreativa, bien sea de entrenamiento”. Y otro, la secuencia “espontánea, recreativa o entrenada”, que podría haberse redactado, por ejemplo, “espontánea, recreativa o de entrenamiento”. No hay actividad física entrenada, sino actividad física de entrenamiento.

Achantada



Cita: “Paloma Valencia, achantada ante masiva salida de colombianos del país”.



Comentario: Me preguntan varios lectores si está bien usar la palabra achantada. Si se trata de un medio de comunicación popular, no hay ningún inconveniente. Achantada es el participio del verbo achantar, que significa, entre otras cosas, ‘apabullada’ y ‘resignadamente callada’, y en Colombia, ‘muy triste’. Es voz castiza, con lema propio en azul, en el Diccionario de la lengua española, 2014.



La alma mater



Cita: “Filósofo y exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la alma mater”. Me preguntan varios lectores si no hay que escribir “el alma” y no “la alma”.



Respuesta: Se debe escribir “el alma”, cuando se refiere al espíritu de alguien o a su principio de vida, “El alma de mi madre se fue derechito al cielo”, pero la Academia enseña que en la expresión alma mater, ‘madre nutricia’, referido a la universidad, la palabra alma no es sustantivo, sino adjetivo, por lo que se debe anteponer el artículo la, “la alma mater” y no el, “el alma mater”. Alma mater va sin tilde (máter) y en cursiva por tratarse de una expresión latina.

Impase



Cita: “Vamos a tener un impasse jurídico –admitió Prada–”.



Comentario: Se puede reemplazar la palabra francesa impasse por la española impase, con una sola s. Es castiza. Se puede ver con lema propio en el Diccionario de americanismos, 2010, que es uno de los diccionarios normativos de la Academia.



Cuórum



Cita: “Verificación del quórum”.



Comentario: La palabra latina debe ir en cursiva y sin tilde: “verificación del quorum”. También se puede usar la forma española, “verificación del cuórum”. Desde el año 2010 la letra q redujo su uso a las sílabas que y qui, “queso”, “Marquetalia”, “quizás”, “máquina”. Otros usos, como statu quo, quid pro quo, exequatur, quadrivium, sine qua non, palabras latinas; squash, palabra inglesa, o Qatar, topónimo internacional, deben ir, en caso de usarlos, en cursiva y sin tildes, porque no son voces españolas. En el caso de Iraq, la nueva forma española es Irak, aunque el gentilicio sigue siendo iraquí.



Dura



Astrid, la hija de Olafo, le dice a su padre: “¿Por qué no puedo ir a la redada? ¡Soy tan duro como cualquier guerrero! Mejor: “¡Soy tan dura como cualquier guerrero!”.

Primero



Cita: “La avenida Primera de Mayo” (TV), Mejor: “La avenida Primero de Mayo, por el Día del Trabajo, y no por el orden de la vía en la malla vial.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com