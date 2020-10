¿Cuándo se escribe 'aun' o 'aún' y 'por qué' o 'por que'?

Un vocero de las comunidades indígenas dice en entrevista radial: “los mayores y mayoras”.



Comentario: Está muy bien incluir a la mujer y, sin exagerar, hacer los desdoblamientos léxicos hombres y mujeres, niños y niñas, cuando sea preciso, sin llevarlo al extremo de desdoblar sustantivos y adjetivos comunes.

Son de género común derivados de verbos terminados en -nte, como dirigente, cantante, adolescente, superintendente, y nombres de oficios terminados en -ista, como artista, periodista, economista, ciclista, o con otras terminaciones, como terapeuta, guardaespaldas, escolta.



Eso hace innecesarias y erróneas formas como dirigenta, adolescenta, artisto, terapeuto, escolto, que no incluyen, sino que hacen disparatada y risible la intención incluyente.



Lo mismo pasa con adjetivos como ágil, feliz, menor, mayor, que no requieren los desdoblamientos ágila, feliza, menora, mayora.



Esta última, mayora, es una antigualla. El DLE registra la palabra mayora con el significado de ‘mujer del mayor’, indicando de paso que es forma desusada, y en todo caso no tiene la función de femenino universal de mayor.

Considera



Citas: “Néstor Humberto Martínez consideró que la versión no tiene sustento”, “Valdivieso consideró que la JEP deberá adelantar una investigación a fondo”.

Comentario: Los verbos de atribución pueden ir en pasado cuando el entrevistado ya hizo lo que el verbo dice, dijo, expresó, agregó, concluyó (hace un minuto, ayer, la semana pasada). En cambio, deben ir en presente cuando aluden a una posición del personaje, como cree, piensa, considera (no creyó, pensó, consideró), puesto que después de la entrevista el personaje sigue creyendo, pensando, considerando lo mismo. Martínez y Valdivieso todavía consideran eso que dijeron.



Aún y aun



Yosef Roitmans pregunta: ¿Por qué va un “aun” con tilde y otro sin tilde en “aun cuando aún no está fuera de peligro”?



Respuesta: Se escribe aún, cuando equivale a ‘todavía, como “aún no está fuera de peligro (‘todavía no está fuera de peligro’), y aun, cuando es preposición, equivalente a ‘hasta’ o ‘incluso, “participaron todos, aun los mayores” (‘incluso los mayores’), y cuando forma parte de la conjunción adversativa aun cuando, equivalente a ‘aunque, “no pagó, aun cuando le cobraron con insistencia” (‘aunque le cobraron con insistencia’).

Por que



David Serna pregunta por las formas por qué y por que.



Respuesta: Se usa por qué, cuando se le puede agregar razón: “no sé por qué se fue” (‘no sé por qué razón se fue’).



La forma por que no es muy usual. Equivale a ‘para que, “reza por que no lo no atraquen” (‘reza para que no lo atraquen’). Este por que es conjunción final, que no debe confundirse con la conjunción causal porque, “reza porque es creyente”.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co