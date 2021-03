¿Cúando se debe escribir 'has' o 'haz'?

La página de la Real Academia Española (RAE), de España, trae unos ejemplos ilustrativos que le ayudan a las personas a entender cuándo se debe escribir la palabra 'has' o cuándo debe ir la palabra 'haz'.

A continuación lo que dice la RAE al respecto:



«Has» / «haz»

a) has



Se trata de la forma correspondiente a la segunda persona del singular del presente de indicativo del verbo haber (yo he, tú/vos has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos/ustedes han), con el que se forman los tiempos compuestos de la conjugación. Así, la forma has, seguida del participio en -o del verbo que se está conjugando, da lugar a la segunda persona del singular del pretérito perfecto compuesto (o antepresente) del modo indicativo:



Has llegado tarde.

¿Has ido a ver a tu padre?



Esta forma se emplea además como segunda persona del singular de la perífrasis verbal haber de + infinitivo, que denota obligación o necesidad y equivale a la más frecuente hoy tener que + infinitivo:



Has de estudiar más. [= Tienes que estudiar más].

Has de saber que serás castigado. [= Tienes que saber que serás castigado].



b) haz



Como verbo, se trata de la forma de imperativo correspondiente al pronombre tú del verbo hacer:



Haz lo que te digo o no te dejaré salir.

Haz lo que tengas que hacer.



(Cortesía página de la Real Academia Española)