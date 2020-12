¿Cuándo los prefijos como 'ex-', 'vice-' o 'super-' van pegados? 

En una de las revistas insertas en este periódico se lee “Vice-Gran Canciller”, referido a uno de los cargos de la Pontificia Universidad Javeriana. Lo primero que debe recordarse es que los cargos se escriben con inicial minúscula: la gerente general, la auditora sénior, el jefe de redacción, el gran canciller.

Antiguamente se distinguían los cargos altos, con mayúscula inicial, Gerente Nacional, Comandante General, Arzobispo Primado, Socio Fundador, de los cargos bajos, en minúscula, secretaria, soldado, diácono, asociado júnior. También, hasta hace poco, se distinguía el sustantivo, con mayúscula, del adjetivo, con minúscula, lo que en la práctica se entendía así: si el cargo iba solo, se escribía en mayúscula inicial, el Gerente, el Coronel, el Obispo, la Alcaldesa, y si iba acompañado del nombre, se escribía con minúscula inicial, el gerente Samuel Rodríguez, la coronel Sandra García, el obispo Luis José Rueda, la alcaldesa Claudia López. Lo anterior se simplifica en las actuales normas ortotipográficas de la Academia. Cargos, profesiones y antenombres se escriben con minúscula inicial, salvo que vayan al comienzo de la frase o después de punto. Cargos, como, abadesa, comandante, gerente, supervisora; profesiones, como escritor, ingeniero, abogado, ambientalista, y antenombres, como la abadesa Carolina Pérez, el escritor Jorge Franco, el abogado Jaime Burgos, la ambientalista Julia Miranda.



Recordemos ahora cómo se usan los prefijos. Si el prefijo (ex-, vice-, super-...) va ante nombre univerbal, es decir, de una sola palabra, se escribe unido: exgerente, viceministro, superintendente. Si va ante nombre pluriverbal, es decir, de varias palabras, se escribe separado, ex alto comisionado, super primer ministro, vice gran canciller. Si va ante mayúscula o ante cifra, se escribe con guion, ex-BBVA, ex-10, casos que no se aplican a cargos, profesiones ni antenombres, que se escriben con minúscula inicial.



Y cuando el vice gran canciller deje de serlo, la escritura pertinente será ex vice gran canciller.

Axiológico



Cita: “Gobiernos laxos que en sus escalas axiológicas de valores permiten estos nombramientos”. Comentario: “Escalas axiológicas de valores” parece ser una redundancia con todas las de la ley, pues axiológico es lo ‘relativo a los valores’. Bastaría decir “escalas axiológicas” o “escalas de valores”.



Diez días



Cita: “Una mujer en India construyó su casa con plástico 100 % reciclado en solo 10 días”. Comentario: El orden de las palabras en esta frase hace pensar que el plástico fue reciclado en solo 10 días. Y no es eso lo que se quería informar, sino que la casa fue construida en solo 10 días. Entonces, la redacción podría mejorarse así: “Con plástico 100 % reciclado, una mujer en la India construyó su casa en solo 10 días”.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co