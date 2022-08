Cita: “Vamos hacer chequeos para asegurarnos que todo esté en orden”.



Mejor: “Vamos a hacer...”. El verbo ir conjugado (vamos) más la preposición a más un infinitivo da como resultado una suerte de futuro, muy popular en Colombia. Aquí no solemos decir, salvo en el lenguaje formal, “haremos”, “trabajaré”, “se casarán”, sino “vamos a hacer”, “voy a trabajar”, “van a casarse”.

Es una de las diferencias entre el español de España y el español de Colombia. Incluso lo usamos con el mismo verbo ir, lo que algunos califican de redundancia, “Vamos a ir a la Luna”, “Van a ir de compras”, “Voy a ir a la playa”. Redundancia es ‘repetición innecesaria’, y claramente esta repetición del verbo ir es necesaria para indicar el futuro, ‘Iremos a la Luna’, ‘Irán de compras’, ‘Iré a la playa’. A los necios obsesionados por la redundancia que ven a toda hora en todas partes hay que advertirles que no es lo mismo “Vamos a ir a la Luna” que “Vamos a la Luna”. La primera es un plan, y la segunda, una orden.

Asegurarnos de que



Otra acotación a la cita es el queísmo con que avanza. Queísmo es el error de gente culta que elimina la preposición de cuando tiene que decir de que, en frases como “Estoy seguro de que gané”, “Me di cuenta de que no podía”, “Tengo la esperanza de que regrese”. Dicen erróneamente: “Estoy seguro que gané”, “Me di cuenta que no podía”, “Tengo la esperanza que regrese”. Es decir, lo contrario del dequeísmo, error de menos nivel cultural, que consiste en agregar de cuando no toca (“pienso de que no” en vez de lo correcto, “pienso que no”). Aquí, “para asegurarnos que todo esté en orden” debió corregirse “para asegurarnos de que todo esté en orden”.



Hay errores de forma que se pueden enmendar en la edición. Esta frase tomada de un tuit del senador De la Calle podría haber recibido primeros auxilios en la redacción de Soho, la revista que la reproduce en internet. Alguien me dirá que las citas se deben respetar de tal manera que no aparezca ninguna corrección que las altere. Una opción para respetar la cita y a la vez respetar al senador es agregar lo que le falta entre corchetes, “Vamos [A]hacer chequeos para asegurarnos [DE]que todo esté en orden”. Otra opción es parafrasear sin comillas la frase del senador.

Aperturar



Pregunta la lectora Nelly Falla: ¿Aperturar es un verbo adecuado? Respuesta: El Diccionario de la lengua española, DLE, lo registra como derivado del sustantivo apertura, con el significado de ‘abrir algo, especialmente una cuenta bancaria’. Ahora bien, en el DLE hay muchas palabras cuyo uso puede resultar rebuscado en un determinado ambiente, por excesiva anticipación o por excesivo anacronismo, como “conspicuo” en vez de “destacado”, “ácido acetilsalicílico” en vez de “aspirina” o “el Paráclito” en vez de “el Espíritu Santo”. Decir en el discurso habitual “Aperturé la bolsa del mercado”, “Aperturaron una nueva tienda”, “Ojalá aperturen rápido esa carretera” no es incorrecto gramaticalmente, pero sí puede ser extraño, antipático y molesto para quien está oyendo o leyendo el discurso, mientras trata de buscar en su celular el significado de conspicuo, acetilsalicílico, Paráclito y aperturar...



