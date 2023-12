Ortografía/ ¿Cuándo debe llevar tilde la palabra 'super' y cuándo no?

Una de las palabras nuevas del DLE, edición 23.7., es criptonita, escrito también kriptonita. Está definida como ‘sustancia que debilita al superhéroe Supermán y anula sus poderes’ y también en sentido figurado como ‘persona o cosa que neutraliza o merma las cualidades principales de algo o de alguien’.

Además, supermán, con minúscula, tiene lema azul propio, como ‘hombre de capacidades y cualidades sobrehumanas’. Este supermán, aclara el lexicón de la RAE, es sustantivo coloquial, usado también como adjetivo en sentido festivo, y tiene como sinónimo superhombre, que define el mismo DLE como ‘hombre muy superior a los demás’.

Supermán



En la palabra criptonita, el DLE obvia la etimología que todos conocemos. Supermán fue creado en 1938 por el dibujante Joe Shuster y el escritor Jerry Siegel, inspirados en Moisés, el Gladiador y Tarzán, para publicar en revistas de cómics. La primera versión que llegó a Colombia venía en la revista argentina Para Ti, con el título de El Super Hombre. Más adelante se popularizó como Supermán en las revistas de editorial mexicana Novaro, que intercambiábamos los niños de los 60 en los matinales dominicales del Miramar, el Arlequín, el Americano y el Metro Teusaquillo por historietas de la Pequeña Lulú, Mickey Mouse y el Hermano Rabito. Todos sabíamos, desde entonces, que Supermán había caído a la Tierra en una nave proveniente del planeta Kryptón, y que la criptonita verde lo debilitaba sensiblemente.

Super



Nótese la forma de escribir tanto superhéroe (atención, Sampedro), pegado y con tilde en el último componente, y Supermán, con tilde en la a, que ya las portadas de Novaro incluían, pero que actuales redactores olvidan con frecuencia. Las dos palabras tienen como primer componente el prefijo super, átono, como otros prefijos, que no debe confundirse con súper, tónico, que puede hacer los oficios de sustantivo, de adjetivo y de adverbio. Veamos. El prefijo super siempre va antes del sustantivo o adjetivo. Va pegado ante vocablo univerbal (una sola palabra), superestructura, superbuena, supermala, e incluso antes de verbo, entre los más entusiastas, superayudan, superdescansan, superestudian. Va con guion ante cifra, super-8, y ante mayúscula, super-Mario. Y va separado ante vocablo pluriverbal, super de moda, super buena persona, super mal perdedor.

Súper



El sustantivo súper es el acortamiento de ‘supermercado’, y en nuestro país es también el nombre de una cadena radial, Radio Súper. El adjetivo súper va después de su sustantivo, con tilde, pues es palabra tónica, e indica ‘superior’, gasolina súper, o ‘extraordinario’, prelado súper. Y el adverbio súper va después de su verbo, para indicar ‘superiormente’ o ‘estupendamente’, escribe súper, la pasé súper. No hacer estas distinciones es causa de un error ortográfico frecuente, súper campeonas, súper bien, súper mecato, etc., que se deben escribir supercampeonas, superbién, supermecato, de la misma forma que se escribe superintendencia, superestructura, supervisión, y no súper intendencia, súper estructura, súper visión.

Súperes



Me pregunta la lectora Alicia García si el plural de súper es variable o invariable. El Diccionario panhispánico de dudas dice que se registran entre los escritores los dos usos. Algunos optan por la forma invariable, «los súper estaban cerrados a esa hora», y otros prefieren la variación súperes, «buscó en varios súperes de la ciudad». El DPD no se define por ninguna de las dos. Yo simplemente escribiría «los supermercados».



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com