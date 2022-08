En el libro Los últimos días de Gatopardo se confunde ejemplar con número: “Eso es, por sobre todas las cosas, lo que nos dejó la construcción de este primer ejemplar de Gatopardo” (p. 66). Comentario: La cita corresponde al editorial del primer número de Gatopardo. El comentario del editorialista no se refiere a un ejemplar en particular, pues todos son iguales, sino al número cero de esa revista de crónicas y reportajes, del cual se editaron varios ejemplares.

En la página 56 del mismo libro, Black aconseja usar letra “sin serifas”, y más adelante el autor dice que siguieron el consejo: “Las fuentes fueron unificadas y abandonamos las serifas”. Comentario: No fue así. Las crónicas y reportajes de la revista fueron publicadas con letra con cornisas y pedestales, o sea, con serifas. Letras sin serifas son las también llamadas palo seco, cuyo trazo es igual de grueso de arriba abajo, como la Arial. Letras con serifas son las que tienen trazos delgados y gruesos, con colitas arriba y abajo, por ejemplo, la Times New Roman. Esta fuente fue diseñada en 1931 para el periódico The Times, de Londres.



Libros, periódicos y revistas de alta calidad suelen editarse con fuentes con cornisas y pedestales, que son más claras para leer que las fuentes palo seco. Se basan en las letras de la columna de Trajano, y tienen como última versión la Invicta, considerada hoy la fuente más clara para editar textos impresos.

Cita: “Buscarán construír marca entre las nuevas generaciones”. Comentario: El infinitivo "construir”, como la mayoría de los infinitivos, no lleva tilde. Hay solo 16 infinitivos con tilde: dahír, desleír, desoír, desvaír, embaír, engreír, entreoír, esleír, freír, invehír, oír, refreír, reír, sofreír, sonreír y trasoír. Estos verbos en infinitivo llevan tilde por su terminación en hiato formado por vocal fuerte y vocal débil predominante, la i. Es la misma norma que se aplica a sustantivos como tranvía, recaída, Piedrahíta; a adjetivos como leída, oída, raída, a inflexiones verbales como había, venía, traía...



Las palabras con el grupo vocálico ui pueden formar diptongo (una sola sílaba), como se ve en cuidado, ruido, buitre, asiduidad, o hiato (dos sílabas), como en hui (hu-i), huir (hu-ir), construido (cons-tru-i-do), construir (cons-tru-ir). Para estos últimos existía la norma que aún algunos repiten: “marque la tilde en la i para disolver el diptongo”. Esa norma fue derogada en 1952, en las Nuevas normas de prosodia y ortografía, de la Real Academia Española, RAE. ¡Hace 70 años! La norma actual dice que el grupo ui se considera siempre diptongo, aunque no lo sea, para efectos ortográficos. Es decir, puede pronunciarse como hiato, flu-i-dos, des-tru-i-da, cons-tru-ir, pero se escriben sin tilde, como si el grupo ui fuera diptongo, fluidos, grave terminada en os, destruida, grave terminada en a, construir, aguda terminada en r.

Cita: “Ese mismo año ganó el Grammy Latino a la mejor nuevo artista”. Comentario: Aunque la categoría se llame “mejor nuevo artista”, en este caso, referido a Juliana Velásquez, es claro que debe escribirse “... la mejor nueva artista”. El principio de la concordancia es singular con singular, plural con plural, masculino con masculino y femenino con femenino.





