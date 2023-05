Citas de la novela Akelarre, de Mario Mendoza: “Con mi compañero nos dedicamos entonces a crear una máquina” (p. 40), “Nos preguntamos con mi amigo si ese cerebro estaría recordando” (p. 41), “Nos extraíamos sangre con Marcel” (p. 53).



Comentario: En los tres casos se refiere al narrador y su amigo Marcel. No hay nadie más.

En consecuencia, sería más preciso expresarlo así: “Con mi compañero me dediqué…”, “Me pregunté con mi amigo si ese cerebro estaría pensando”, “Me extraje sangre con Marcel”. No es lo mismo “con” que “y”, opción que también cabe: “Mi compañero y yo nos dedicamos a…”, “Mi amigo y yo nos preguntamos si…”, “Marcel y yo nos extrajimos sangre”. En pocas palabras, “me fui con Marcel” (van dos personas), en cambio, “nos fuimos con Marcel” (van más de dos personas).



Más citas de Akelarre: “Este gomelo de mierda tenía una alarma” (p. 43), “el smog” (p. 53). Comentario: Se escriben en cursiva los neologismos y las palabras tomadas en préstamo de otros idiomas. No es necesario hacerlo con gomelo, vocablo registrado en el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, 2010, usado en Colombia y Ecuador, para referirse a la persona que ‘en su vestuario, modales y lenguaje manifiesta gustos propios de una clase social alta’. Tampoco con smog, término inglés que debe reemplazarse por la forma esmog, con lema azul en el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, para referirse a la ‘niebla mezclada con humo y partículas en suspensión, propia de las ciudades industriales’.



Una más: “Regresas al barrio 7 de Agosto” (p. 23). Comentario: Hay tres formas de escribir las fechas: con minúsculas para el día y el mes, cuando se trata de datar un documento o un hecho que se narra o del que se informa, “el lunes 7 de agosto del 2023 viajaré a Paipa”, con mayúscula inicial el día y el mes, si se trata de una festividad, “Viernes Santo”, “el 7 de Agosto es la conmemoración de la Batalla de Boyacá”, y con el número del día en letras, si se trata del nombre de un barrio, edificio, estadio, plaza, etc., “la avenida Primero de Mayo”, “el barrio Siete de Agosto”, que es la forma que debió usarse en la novela.

Espray



Cita: “un borrador de grafitis en spray”. Mejor: “un borrador de grafitis en espray”. La palabra espray está registrada en el DLE, 2014, para referirse al ‘líquido pulverizado’, también llamado ‘aerosol’. Lo mismo que esmog, se forma a partir de un vocablo inglés que empieza con s líquida (sin vocal), al que se le agrega la e de apoyo, como sucede con otras voces, como eslogan, estándar, escáner, adaptadas de las voces inglesas slogan, standard, scanner. El plural de espray es espráis, como el de gay es gais, y el de jersey, jerséis.

Hache



García Márquez dijo en Zacatecas, 1997, en el I Congreso de la Lengua Española, que había que acabar con las haches rupestres, y eso es lo que ha venido pasando con palabras como harpa, harmonía, sabihondo, bahareque, alhelí, ¡ah malhaya!, que hoy pueden escribirse arpa, armonía, sabiondo, bareque, alelí y ¡ah malaya!

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com