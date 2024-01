Ortografía/ ¿Cuál es la diferencia entre las palabras 'fallo' y 'falla'?

Cita: “La vida sentimental de la actriz (Verónica Orozco) ha estado expuesta al escarnio público”. Mejor: “… ha estado expuesta al escrutinio público”.

Escarnio es ‘burla’, ‘afrenta’, ‘pifia’, y aunque a los admiradores y fans de la actriz les parezca una pifia alguno de sus matrimonios del pasado, lo que tal vez quiso decir quien redactó la noticia fue escrutinio, que es ‘examen exacto y diligente que se hace para formarse un juicio’. Como lo dice Bing, “la vida de la actriz ha sido objeto de atención pública”. Escarnio viene del antiguo verbo escarnir, ‘mofarse’, que se origina en el latín excarmin, ‘tormento de arrancar la carne’. ¡Tampoco, ala!

Espina



Cita: “Millonarios se ‘sacó la espina’ de los últimos cuadrangulares, goleó a Medellín y pasó a liderar el apertura 2024”.



Consejo: No es necesario escribir entre comillas ‘sacó la espina’, pues es locución española correcta, asentada, de tradición, que significa ‘desquitarse de una pérdida’. La pueden encontrar en el Diccionario de la lengua española, DLE, 23.7, en el lema azul espina. También mejoraría la frase si se le agregara la palabra torneo, “… pasó a liderar el torneo apertura 2024”.

Falla



Cita: “Los datos preliminares indican que el impacto se produjo por un fallo en los motores”.



Recomendación: Conviene distinguir entre fallo y falla, aunque el DLE dé como equivalentes las dos palabras. Fallo es, en primera instancia, ‘sentencia de un juez o de un tribunal, y en ella, especialmente, el pronunciamiento decisivo o imperativo’ y ‘decisión tomada por persona competente sobre cualquier asunto dudoso o disputado’. Falla es, según el mismo DLE, ‘avería en un motor’, además de ‘error’, ‘incumplimiento’, ‘defecto’ y ‘desperfecto’. Cuando se puede escoger entre sinónimos e ideas afines, es bueno buscar más la precisión, con el término exacto, que la no repetición, si es que acaso esa es la intención del comunicador.



Situaciones similares en la redacción de noticias se presentan con “la final” y “el final”. “La final”, femenino, es la ‘última?y?decisiva?competición?en?un?campeonato?o?concurso’, “Los equipos que llegan a la final son Millonarios y Santa Fe”. “El final”, masculino, es el ‘término?y?remate?de?algo’. Se ha popularizado el vulgarismo “a la final”, en frases como “a la final, todos quedamos contentos”, “el presidente no dijo nada importante a la final”, lo que bien podría calificarse de caída de estilo, que suena espantoso a oídos de personas mayores y cultas. En casos como estos últimos conviene decir “al final”, masculino. No sobra respetar significados tradicionales, que distinguen “el terminal” y “la terminal”, “el coso” y “la cosa”, “el corte” y “la corte”, “el cura” y “la cura”.

Pretérito



Cita: “La joven (hija de Piedad Córdoba) se pronunció a través de sus redes sociales, luego de que se confirmara la muerte de la reconocida senadora del Pacto Histórico”. Mejor: “… luego de que se confirmó la muerte…”. El subjuntivo “confirmara” es más propio de frases condicionales que de frases pretéritas, por ejemplo, “Si se confirmara la versión, tendría que viajar inmediatamente”. Para expresar algo que ya sucedió, dentro de una unidad de tiempo ya concluida, lo apropiado es usar el pretérito del modo indicativo, “luego de que se confirmó esa versión, tuve que viajar de inmediato”.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com