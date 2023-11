Ortografía / Algunos 'tips' sobre la palabra 'tips'

Pregunta el lector Juan Jacobo A.: ¿nos podría dar algunos tips sobre la palabra tips? Respuesta: Se nos ha dicho con frecuencia que no digamos tips, sino consejos, guías, recomendaciones, pero la palabra se ha ido metiendo tercamente en el idioma, como diciendo “aquí estoy y aquí me quedo”. Nada más justo, pues si ya son voces españolas top y tup, ¿por qué no podrían serlo también tap, tep y tip?



(Lea también: ¿Se debe decir 'jalar' o 'halar', 'jartera' o 'hartera'?)

Top

Veamos: top, del inglés stop, es interjección usada en marinería para ordenar que pare la maniobra, y también top es el nombre de una prenda de vestir femenina, muy de moda hoy, que cubre el pecho y deja descubierta la cintura. Por si fuera poco, top es también la lista de primeros puestos en una clasificación, “el top diez de los libros más vendidos”. Estos tres significados y usos están registrados en el Diccionario de la lengua española, DLE, actualización 2022, o sea, son recursos castizos, correctos, lícitos, que forman parte del patrimonio léxico español, y ya no se consideran barbarismos, ni anglicismos, ni extranjerismos. Popularmente, como lo registra el Diccionario de americanismos, DA, 2010, “lo top” es lo último en guarachas, lo mejor de lo mejor, lo non plus ultra, y así lo tuvieron claro quienes crearon la competencia del detergente Fab, llamado justamente Top (Top para la ropa, Top para lavar). Tup también tiene registro en el DLE como sustantivo de género común (igual para hombre y para mujer) usado en México para referirse al ‘hijo menor’. La palabra viene del maya t’up, que significa ‘dedo meñique’.



(Le puede interesar: Las groserías populares que dice Rigo Urán y que sí salen en el diccionario)

Tap

El término tap no tiene registro en ninguno de los diccionarios normativos. En el DLE figura como claqué (traducción del inglés tap), ‘baile moderno caracterizado principalmente por el zapateo que realiza el bailarín con la punta y el tacón de sus zapatos, reforzados en ambas partes con láminas de metal que permiten marcar el ritmo’. ¡Quién no recuerda a Fred Astaire, uno de los actores que hizo más popular el tap en el cine! Algún día esta palabra estará tan campante como top y como tup en el DLE. En cuanto a tep, solo se usa como sigla de ‘embolia pulmonar’ o ‘tromboembolismo pulmonar’, TEP, que tarde o temprano terminará escribiéndose con minúsculas, como se suele hacer con los nombres de casi todas las enfermedades, sida, cóvid, gripa.

Tips

Y tip (plural, tips), palabra por la cual pregunta nuestro lector, aparece ya en el DA, como sustantivo masculino para referirse a una ‘información puntual práctica y valiosa’, solo que viene en cursiva con la advertencia de que es palabra inglesa. Permítanme aventurar que dentro de algunos años habrá pasado a letra redonda y, en vez de “palabra inglesa”, dirá como información etimológica (origen) “del inglés tip”, pues habrá entrado al patrimonio léxico español de la misma manera que top y que tantas otras voces que se escriben igual en los dos idiomas, piano, motor, sexual, web, internet, bus, club, bar, doctor, hotel, radio, taxi, experimental, iceberg, control, cable, mediocre, natural...



Salvada la cacofonía, un texto del futuro próximo en español podría decir: “En el top de los tips para superar la tep del tup está el ejercicio del tap”.



(Lea además: ¿Cómo nació a palabra 'sumercé'?)

FERNANDO ÁVILA

Experto en LenguajePreguntas: fernandoavila1952@hotmail.com

Más noticias