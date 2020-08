¿Cómo se debe decir: 'Habitante de calle' o 'habitante de la calle'?

Citas: “Conspiranoia en alza en tiempos de pandemia” (Nius), “Bill Gates se defiende de la conspiranoica implantación de microchips en las vacunas” (El Economista). Comentario: El sustantivo conspiranoia está registrado en el diccionario Vox como combinación de conspiración (‘acción de urdir algo contra alguien’) y paranoia (‘delirio de persecución’), que significa ‘convicción obsesiva de que determinados acontecimientos de relevancia histórica y política son o serán el resultado de la conspiración de grupos de poder o de un grupo de personas influyentes’. Su adjetivo derivado es conspiranoico, ‘que tiene relación con la conspiranoia’.

La Fundación del Español Urgente, Fundéu, conceptúa que las dos palabras están bien formadas y se puede usar sin resalte tipográfico, como comillas, cursiva o negrilla.



Ambos



Cita: “Ambos pilotos no sufren heridas de gravedad” (TV). Comentario: Esta información de motociclismo acude al adjetivo ambos en frase negativa, lo que resulta bastante extraño. Ambos se suele usar para frase positiva, “ambos resultaron ilesos”, “ambos salieron con vida”. Para frase negativa, el Diccionario panhispánico de dudas, 2005, de la RAE, contempla lejanamente esta posibilidad, y recomienda cambiar “ambos” por “ninguno de los dos”. La frase televisiva mejora, entonces, si se dice “Ninguno de los dos sufre heridas de gravedad”.



Habitante de calle



Pregunta: ¿Habitante de calle o habitante de la calle?, John Fernan Cárdenas Gómez.

Respuesta: Los hablantes comunes y corrientes decimos “habitante de la calle”, pero los sociólogos y científicos sociales prefieren “habitante de calle”, que suena a locución erudita y un tanto distante, como corresponde a la actitud de investigador y ensayista. La Ley 1641 del 2013 se refiere a los “habitantes de la calle”. El decreto 560 de 2015 de Bogotá habla de “habitabilidad en calle” y “habitantes de calle”. Esta última forma viene imponiéndose también en medios informativos, y toma cada vez más fuerza.



Ingeniero de minas



Pregunta: ¿Ingeniero de minas o ingeniero en minas?, J. F. C. G. Respuesta: La forma más asentada es “ingeniero de minas”, similar a “ingeniero de sistemas”. De hecho, la carrera se llama Ingeniería de Minas en la mayoría de universidades en que se ofrece. Eso no invalida la forma “ingeniero en minas”, similar a “experto en minas” o “especializado en minas”.



Coma vocativa



Pregunta: ¿Se escribe “No cante victoria”, “No, cante victoria” o “No cante, victoria”?, Georgina Méndez. Respuesta: La primera, sin coma, recomienda prudencia y paciencia. La segunda dice lo contrario, insta a cantar victoria, tras un “no” que se entiende referido a la posibilidad opuesta. La tercera es válida siempre y cuando se escriba Victoria, con inicial mayúscula, pues la orden de no cantar está dirigida a una mujer llamada Victoria.



