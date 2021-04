¿Cómo saber cuándo usar 'le' o 'les' en una frase? Este es el truco

Para muchos no ha sido fácil aprender a manejar los pronombres le y les, que reemplazan o anticipan el ¿a quién? Comencemos por identificar las partes esenciales de una frase: “Luis (quién) vendió (verbo) el carro (qué) a María (a quién)”. El pronombre le puede reemplazar el ¿a quién?, “Luis le vendió el carro”, si ya se había hablado de María, o anticiparlo, “Luis le vendió el carro a María”, si no se había hablado de ella.



Cuando el ¿a quién? es plural, o sea, ¿a quiénes?, el pronombre en cuestión pasa a ser les, “Juan les vendió el carro a sus primos” o, si ya se había hablado de los primos, “Juan les vendió el carro”. Esta norma se aplica también cuando les va pegado al verbo, “Venderles carros a los primos no es buena idea” (no “venderle”).

Uno de los más frecuentes errores de concordancia es justamente mantener el pronombre en singular, cuando el ¿a quién? es plural. Su suele oír y leer “Juan le vendió su carro a sus primos”. Lo correcto es “Juan les vendió su carro a sus primos”.



Como no es fácil usar estos pronombres, ha hecho carrera la idea de no usarlos. ¿Aquí va le o les? ¡Ah! ¡Déjelo sin le ni les, y así no la embarramos! Es la misma actitud de la famosa invitación que había que enviar para el miércoles, y ante la pregunta de la secretaria sobre si miércoles lleva tilde o no, el convocante decide cambiar de día, ¡ah! ¡Mejor cítela para el martes! Mejor que cambiar miércoles por martes y mejor que no usar le ni les es detenerse unos segundos a ver si la frase tiene un ¿a quién?, y agregar le, o un ¿a quiénes? y agregar les.

Se los presento



Otro problema de concordancia es el relacionado con los pronombres lo y la, singulares y los y las, plurales. Estos cuatro no corresponden al ¿a quién?, sino al ¿qué?, “Alejo González (quién) ofreció (verbo) un concierto (qué) a sus fans (a quiénes)”.



Es muy frecuente, sobre todo en las secciones de entretenimiento de los noticieros de TV, que enseguida la presentadora diga “Más adelante se los presento”. Observe el error: “los presento”, plural, cuando lo que va a presentar es “un concierto”, singular. La forma correcta es “Más adelante se lo presento”. O si prefiere, “Más adelante les presento el concierto”, frase en la que les, plural, se refiere a los televidentes, plural, y no al concierto, singular.



Como repite el maestro Puno Ardila, de la UIS, “El principio de la concordancia es: singular con singular y plural con plural”.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

