Cita: “Lo que encontraron fue un ‘oso’”, dice el personaje en la caricatura de Guerreros, referido a la búsqueda de los niños de la avioneta accidentada en el Guaviare.



Comentario: Me recuerda gratamente que en la primera edición de mi libro Español correcto para dummies, 1997, cuando creé el ícono “No haga el oso” para identificar errores con los que el lector podía quedar en ridículo, tuve que explicar a mis lectores de otros países qué significaba en Colombia “hacer el oso” (‘hacer el ridículo’).

También usé ese mismo título para una sección de Blu Radio dedicada a identificar metidas de pata de políticos, columnistas y periodistas, a fin de solazarnos un rato en esas agradables mañanas radiales, comentando entre risas y aplausos los lapsus más destacados de la semana. La expresión “hacer el oso” se fue popularizando de tal manera que ahora la incluye el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, como locución coloquial con que se indica que alguien ‘se expone a la burla o lástima de la gente, haciendo y diciendo tonterías’. Ya, el Diccionario de americanismos, 2010, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, había registrado la palabra “oso”, como sustantivo usado en Colombia para referirse a la ‘vergüenza o timidez que siente alguien al hacer o decir algo’, y en México, para referirse al ‘ridículo, propio o ajeno’.

Gazapera



Cita: “representaciones diplomáticas que aún no tienen embajador posesionado, como por ejemplo Francia, Suecia, Perú, Japón y Dinamarca”. Mejor: “… embajador posesionado, como Francia…”, pues “como” y “por ejemplo” son sinónimos en casos como este. Sobra “como” o sobra “por ejemplo”.



Cita: “Se puede citar el caso de Camilo Romero, ex precandidato presidencial del Pacto Histórico”. Mejor. “… exprecandidato presidencial…”, pues los prefijos van unidos al sustantivo al que se anteponen, así sean dos, “ex” (‘que dejó de ser’) y “pre” (‘antes de’).



Cita: “Su fortuna se estima en unas 19.000 millones de libras esterlinas” (As). Mejor: “… unos 19.000 millones de libras esterlinas”, debido a que el artículo debe hacer concordancia con “millones” (masculino) y no con “libras esterlinas” (femenino).



Cita: “Recordé la primera vez que la había conocido” (Lady Masacre). Mejor: “recordé la primera vez que vi”, para evitar la redundancia, pues la primera vez que la ve es cuando la conoce.



Cita: “para evitar que los estudiantes adultos mayores no se lesionaran” (Noticias Caracol). Mejor: “para evitar que se lesionaran los estudiantes adultos mayores”, y no “para evitar que no se lesionaran”, pues esta última forma equivale a “conseguir que se lesionaran”.



Cita: “A mí también me gustan mucho los hijos de Uribe, Jerónimo y Tomás, me parecen muy sexys” (Soho). Mejor: “… me parecen muy sexis”, ya que las formas inglesas sexy y sexys tienen como versiones españolas “sexi” y “sexis”, debido a que en nuestro idioma solo terminan en i griega (y) las palabras que finalizan en los diptongos -ay, -ey, -oy, -uy, como Uruguay, carey, estoy, Cocuy.



Cita: “jeans” (comercial de 3D). Mejor: “yines”, plural de “yin” (Diccionario de americanismos, 2010), formas españolas del inglés jean y jeans. También existe en español la forma “bluyín”, cuyo plural es “bluyines” (Diccionario de la lengua española, DLE, 2014).



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com