Ortografía/ ¿Cómo nació a palabra 'sumercé'?

Pregunta RBV: “¿qué opina, sumercé, de la palabra “sumercé”?



Respuesta: El Diccionario de americanismo, 2010, registra “sumercé” como forma de respeto y afecto usada en la zona central de Colombia. El Diccionario de colombianismos, 2023, agrega como ejemplo, “sor María me dijo que cuando sumercé viniera la llevara a donde ella está”.

Son registros límpidos, sin ninguna valoración, como los que haría Blanquita. Al maestro Joaquín Montes Giraldo, en cambio, se le nota la antipatía hacia la palabra “sumercé”, pues, cuando habla de ella en su 'Estudio sobre el español en Colombia', la relaciona con residuos de poder feudal en Boyacá, donde perdura el sometimiento indígena, la división clasista, con los de abajo y los de arriba, todo lo cual hace que la gente inferior se dirija a la superior con el vocablo en cuestión, “lo que sumercé diga”. Como manizaleño, Montes creció con el “usted” y conoció el “vos” de los paisas, pero nunca estuvo familiarizado con el “sumercé”.



“Sumercé” viene de “su merced”, expresión similar a “su santidad”, “su eminencia”, “su majestad” y “su alteza”. Estas formas fueron precedidas por otras aún más obsecuentes como “vuestra merced” y “vuesa merced”, que originaron el pronombre “usted”.



Mi experiencia con la palabra “sumercé” es distinta a la de Montes. En mi casa de la calle 44 de Bogotá, era de uso habitual. Con ella nos dirigíamos mis hermanos y yo a nuestros papás y abuelos. Era tratamiento de afecto y cariño, aunque también de respeto y sumisión, bien vista en aquellos tiempos no sinodales.

Todo funcionó bien con el “sumercé”, hasta cuando llegó como nuevo rector al colegio marista el hermano Luis Idrovo, que venía de Popayán. En uno de sus primeros discursos en el patio principal, donde lo escuchábamos 1500 varones muy atentos y respetuosos, el nuevo rector dijo “sumercé”, y se oyó hasta el Parque Nacional el susurro de 1499 estudiantes que reprobaban el bendito pronombre en boca del rector. Yo quedé mudo.



Ese hecho, me causó tremendo problema, pues ya no me atrevía a tratar a mis papás de “sumercé”, pero tampoco podía tutearlos, pues solo se tuteaba a Dios, a la Virgen y a la novia, ni ustedearlos, que era el trato para hermanos y compañeros. En los años siguientes tuve que ser muy creativo para comunicarme con mis mayores sin decirles “tú”, “usted” ni “sumercé”.

Años después, cuando ya no me hacía falta el “sumercé”, y se había impuesto socialmente el tuteo, apareció en el panorama artístico Andrea Echeverri, la Florecita Roquera, que, siendo egresada de la universidad más chic del país, la de los Andes, usaba sin ninguna reserva la palabra rural “sumercé”. En Boyacá se convirtió en patrimonio léxico, y más adelante en Bogotá y sus alrededores terminó por usarse a la par del “tú” y el “usted” sin ninguna limitación ni complejo. Victoria Solano tituló Sumercé su documental del 2020 sobre las luchas campesinas. Juan Carlos Solarte usa el “sumercé” en Blu Radio como sello personal. Hoy existe como acrónimo de Su Mercado de la Región Central, abundan los restaurantes con ese nombre, y es usado por Pirry, con el mismo desparpajo con el que el sacristán le dice al párroco “su reverencia” y don Chinche le decía al doctor Pardito “su persona”.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com