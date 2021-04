¿Cómo escribir en letras los números terminados en uno, como 21 y 31?

Cita de noticiero de TV: “El treinta y un por ciento ha sido vacunado”. Comentario: Los números terminados en uno, como 21, 31, 51…, se deben leer de la siguiente manera: de forma apocopada ante sustantivo masculino, veintiún alumnos, treinta y un burros, cuarenta y un carros; terminado en a, ante sustantivo femenino, veintiuna personas, sesenta y una palomas, ochenta y una casas, y terminado en o, ante preposición (con, sin, de, por…), veintiuno de abril, veintiuno de ellos, treinta y uno por ciento.

Sinalefa



Cita de banderola de noticiero de TV enviado por Jaime Torralba: “Perdomo iba ser extraditado a EE.UU.”. Comentario: A “Iba ser” le falta la preposición a. Lo correcto es “Iba a ser”. Es verdad que no se pronuncia “iba a ser”, por la sinalefa natural que se hace al leerlo en voz alta, pero en el lenguaje escrito deben escribirse la “a”.



Sinalefa es la unión de la última vocal de una palabra con la primera de la que sigue. Por ejemplo, “Allá arriba en aquel alto” es un verso que tienen diez sílabas, pero se debe recitar o cantar en ocho, “Allárribæn aquel alto”, que es la medida del verso en trovas y coplas. Eso no significa que al escribir el verso se omitan vocales. El cantante o el recitador lo hacen de forma natural, porque así lo exige la métrica. El hablante común también hace las sinalefas que evitan una antipática pronunciación de todas y cada una de las vocales, como lo hacía alguno que otro locutor de la antigua radio.



Los troveros y copleros son repentistas. Tienen el don de improvisar en instantes coplas, con cuatro versos de ocho sílabas, sinalefas incluidas. Además, hacen que rimen el segundo verso y el cuarto. Lo voy a intentar, a ver si sale. “Los lectores no requieren / instrucciones agobiantes / sino simpáticas normas / para simples caminantes”. ¡Salió! “¡Qué divertido es hablar / del idioma de Cervantes / como lo hacían los abuelos / en esas tertulias de antes!”. ¡Uf! ¡Qué salvada! No hay muchas palabras que terminen en -antes.

Hasta



Pregunta Jorge Enrique Baquero: ¿“James no juega hasta abril”, y “Millonarios metió un gol a través de tal jugador” son frases incorrectas? Respuesta: Estas dos frases son correctas, pues la preposición hasta tiene como tercer significado ‘no antes de’, y a través de significa ‘por mediación de’.



Tema



Pregunta Humberto Castaño Bello: ¿Son correctas frases como “se enfermó del tema del cóvid” o “No llegó por el tema del trancón”? Respuesta: Se puede obviar “tema”, que no es ‘problema’, sino ‘materia sobre la que versa un discurso’.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co