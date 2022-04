Cita de wasap: “Habemos varios estudiantes de Derecho interesados”. Comentario: Menos mal que son estudiantes. Existe la esperanza de que en la clase de redacción descubran que “habemos” es error. El verbo haber tiene un régimen especial de conjugación cuando significa ‘existir’: no varía para el plural. Así, “hay un estudiante” y “hay muchos estudiantes” (no “habemos”). ¿Y si uno se quiere incluir? ¡Cambie de verbo!, “somos varios estudiantes”, “estamos varios estudiantes”.

Lo mismo vale para los demás tiempos y modos del verbo haber, “había un problema” y “había mil problemas” (no “habían”); “habrá un caso” y “habrá cien casos” (no “habrán”), “habría algún incauto” y “habría muchos incautos” (no “habrían”). También se aplica esta norma a las formas compuestas en las que el verbo haber es auxiliar de sí mismo, “ha habido una revisión” y “ha habido tres revisiones” (no “han habido”).



¿Cuándo, entonces, se pueden usar las formas plurales del verbo haber? Cuando es auxiliar de otro verbo, “hemos llegado varios estudiantes” (verbo llegar), “habían dicho que querían subir” (decir), “habrán resuelto ya el problema” (resolver), “habrían pagado por cuotas” (pagar). En estos casos sí hay diferencia entre la forma singular, “Mireya ha resuelto diez casos”, y plural “Mireya y Javier han resuelto diez casos”, dependiendo de si el sujeto es singular, Mireya, o plural, Mireya y Javier.



En todo caso, “habemos” no es inflexión del verbo haber. La forma correcta es “hemos”, no para decir “hemos varios estudiantes”, pero sí para usarla como auxiliar, “hemos decidido que no”, “hemos atravesado tres veces el río”, “no hemos abofeteado a nadie”.

Mutis por el foro

El lector Alfonso Muñoz pregunta: ¿De dónde viene “mutis por el foro” y qué significa? Respuesta: Mutis, que a más de uno le sonará a “¡cállese!”, por relación con la palabra inglesa mute, ‘mudo’, presente en aparatos electrónicos, es en realidad una forma del verbo italiano mutisi, que significa, “¡retírese!”. “¡Mutis por el foro!” es lo que el apuntador o consueta le dice al actor para que salga del escenario, porque su participación en el acto teatral ya ha terminado. El foro, en este caso, es el ‘fondo del escenario’.



La expresión pasó del teatro a otros ámbitos. Se usa para referirse a quien escurre el bulto (‘elude un compromiso’), a quien se rehúsa a dar su opinión o fijar su posición intelectual, a quien se aparta del conflicto que lo compromete, etc. En el lenguaje común alude sencillamente a ‘irse de algún sitio’.

A lo que vinimos

El lector Jesús Lizardo Barrios pregunta si lo correcto es “A lo que venimos” o “A lo que vinimos”, con referencia a una sección de noticias del canal RCN. Respuesta: La frase hecha, tópico o cliché es “A lo que vinimos”, que se usa para invitar a decir o hacer lo debido, lo previsto, lo acordado. “Vinimos” es el pretérito (pasado), “nosotros vinimos el año pasado”. “Venimos” es el presente, “nosotros venimos los lunes”. Las dos formas son correctas, pero la frase típica colombiana es “A lo que vinimos”, válida en la medida en que la acción de venir ya se cumplió, es pasada, pretérita, y lo que sigue es cumplir la misión, en el caso concreto, hacer la entrevista, descubrir la verdad, indicar el camino...





FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

