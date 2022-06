Cita: “Que el 19 de junio se pongan la mano en el corazón cuando vayan a votar, y lo hagan por él”.



Comentario: También hubiera sido válido pedir que pongan “el corazón en la mano”. Según el DLE, tanto “con el corazón en la mano” como “con la mano en el corazón” significan ‘actuar con absoluta franqueza o sinceridad’.

Bombombum



Cita: “Jesús María Solarte, más conocido como Chucho Bonbonbum o el Rey del Picado”.



Comentario: La norma dice que antes de b va m, y no n. Eso se ve en palabras sencillas, como hamburguesa, tampoco, cambuche; en verbos como cambiar, bambolear, nombrar; en topónimos, como Tampico, Mozambique, Colombia; en antropónimos, como Ambrosio, Humberto, Remberto.



Según un cuento infantil, m y b van pegadas porque van primero en el abecedario, mientras que n y v van pegadas porque van después. Está claro que esa no es la razón de la norma ortográfica. Tal vez en el proceso de establecer las normas se tuvo en cuenta que la b es letra labial, es decir, que se pronuncia uniendo los labios antes de expulsar el aire con el balido de la oveja: beeee, lo que se facilita con la m antes, ya que la m también es labial, pues se pronuncia casi de la misma manera, con los labios cerrados más atrás.

Sin duda, la norma viene del latín, lengua madre del español, en la que se pronuncia la v como letra labiodental, como en inglés. La v de ventris (‘vientre’, en latín) y veritas (‘verdad’), por ejemplo, se pronuncia igual que la v de very (‘muy’, en inglés) y venture (‘empresa’ o ‘aventura’). Eso hace pensar que al comienzo del español se respetó la distinción fonética de la b (labial) y la v (labiodental), tanto que, hasta hace no muchos años, estas letras se llamaban «be labial» y «ve labidental». Hoy ni se llaman así ni representan sonidos distintos en nuestra lengua. Las dos se pronuncian igual, con sonido labial. Sin embargo, la norma ortográfica ha perdurado: tambor, temblor, Bombay, con mb, y envía, inversión, convencional, con nv.



Por lo anterior, el apodo de Jesús María Solarte debe escribirse Chucho Bombombún, ya que es una sola palabra, a diferencia del nombre de la chupeta del que se toma, que se escribe en tres palabras, Bon Bon Bum.



No sobra recordar que también es regla la combinación mp, por similares razones fonéticas (las dos letras son labiales), campo, pampa, rampa, EL TIEMPO, Pompilio, Pompeya.

Regálenle



Cita: “Regálelen una sonrisa a la vida” (TV). Mejor: “Regálenle una sonrisa a la vida”.

Hermanos



Cita: “Educado en un colegio de los sacerdotes lasallistas, [Petro] creció en la admiración por García Márquez, que también pasó por esas aulas”. Dos asuntos, más ontológicos que ortográficos: Los lasallistas no son sacerdotes, sino hermanos, y García Márquez no pasó por esas aulas, sino por otras, las del Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá, hoy convertido en museo.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co