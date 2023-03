La Academia admite ahora tildar el adverbio sólo y los pronombres éste, ése, aquél y sus femeninos y plurales en caso de que se presten a confusión. Veamos, entonces, cuándo se pueden prestar a confusión y cuándo no existe ese riesgo.

El adverbio solo, apócope de ‘solamente’, se puede prestar a confusión cuando se refiere a masculino singular. “Pedro trabaja solo los miércoles” puede significar que los miércoles nadie lo acompaña en su trabajo (‘trabaja sin compañía’), caso en el cual es adjetivo, o que los demás días de la semana no trabaja, caso en el cual es adverbio (‘solamente’). Para evitar la confusión se puede tildar este último, “Pedro trabaja sólo los miércoles” o, como sugiere la Academia, buscar otra forma de expresarlo, “Pedro trabaja solamente los miércoles” o “… únicamente…”. En los demás casos no hay posibilidad de confusión. Si se refiere a femenino singular, “Marta trabaja solo los viernes”, no hay duda de que es adverbio, que no se confunde con el adjetivo sola, “Marta trabaja sola los viernes”. Si se refiere a masculino plural tampoco hay posibilidad de confusión, “Ellos trabajan solo los lunes” (‘solamente’) y “Ellos trabajan solos los viernes (‘sin compañía’). Si se refiere a femenino plural menos, “Ellas trabajan solo los jueves” (‘solamente’) y “Ellas trabajan solas los jueves” (‘sin compañía’). Para estos últimos casos es innecesario tildar el adverbio solo.

El pronombre este se podría confundir con el adjetivo en casos como “esta llama”, que puede aludir a una persona que llama (del verbo llamar), caso en el cual es pronombre, y cabe escribirlo con tilde, “ésta llama”, o puede aludir a un camélido suramericano, caso en el cual es adjetivo, “esta llama”. La confusión es menos probable en cuanto se agregue un contexto, “esta llama más que una loca” (sin duda, pronombre) y “esta llama les gusta a los niños que vienen al parque” (sin duda, adjetivo). Lo mismo vale para los otros once pronombres demostrativos, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos y estas, esas, aquellas. Normalmente lo que distingue el pronombre del adjetivo es la palabra que sigue, “esa yegua” (adjetivo), “esa relincha” (pronombre). No hay necesidad de marcar la tilde (“ésa relincha”) para que se sepa que es pronombre. “Aquellos son colombianos” (pronombre, sin necesidad de marcar la tilde, “aquéllos”) y “Aquellos chicos son colombianos” (adjetivo).

La Academia ha intentado eliminar estas tildes desde 1952, cuando estableció que se marcaran en caso de que el texto se prestara a confusión. Por inercia se siguieron marcando. En la Ortografía de 1999 se repite la norma para el remoto caso de que el texto se preste a confusión. Se agrega lo de “remoto caso”. En el 2010 se repite la norma de manera mucho más contundente, pues aclara que se “puede prescindir” es estas tildes aun en el caso de que se preste a confusión el texto. Pudo ser más contundente, “se debe prescindir de esta tilde…”. En marzo del 2023 la Academia dejó claro que la tilde de estas 13 palabras estaba prohibida, pero ahora admite que se tilden adverbio (sólo) y pronombres (éste, ése, aquél…) si el texto se presta a confusión.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.

com