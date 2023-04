La novela que ocupó numerosas semanas el primer lugar de ventas y que se perfila como la que más se venderá en la Feria del Libro de Bogotá, 'Salvo mi corazón todo está bien', de Héctor Abad Faciolince, es un muy bien elaborado poema al amor, con frases magníficas, como las siguientes: “Estaba tan arrugada que tenía arrugas en las arrugas” (p. 123), “El amor era al sexo lo que la música al baile” (p. 183), “Se sentía tan encarcelado como el corazón tras los barrotes de las costillas” (p. 217), “Se había acostumbrado al colchón duro de la austeridad y al cilicio simbólico de la vida religiosa” (p. 218).

“Tengo miedo de lo que el presente, cuando sea pasado, me hará en el futuro” (p. 268), “La única manera de no sucumbir en las tentaciones es caer en ellas” (p. 276), “La medicina es el arte de acompañar con palabras griegas y latinas al sepulcro” (p. 294), “El cerebro es embustero. El corazón verdadero” (p. 295).

Esmirriado



Algunas palabras no tan comunes dispersas en la novela de Abad Faciolince: esmirriado, lancinante, diácono, mal fario, glosolalia. Su significado: esmirriado, ‘flaco, extenuado, consumido’; lancinante, ‘dolor muy agudo’; diácono, ‘grado anterior al de presbítero o sacerdote’; mal fario, ‘que atrae la mala suerte’; glosolalia, ‘don de lenguas’ o, en psiquiatría, ‘lenguaje ininteligible, compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas, propio del habla infantil, y también común en estados de trance o ciertos cuadros psicopatológicos’.



El autor desafía a la crítica con largas listas de adjetivos, como los referidos a Teresa, limpia, bonita, prudente, tranquila, justa, austera, impecable... ¿Y quién es Teresa? La exesposa de Joaquín. ¿Y quién es Joaquín? El alter ego de ficción del autor. El personaje central es Luis Córdoba, de la comunidad de los cordalianos, inspirado en el padre Luis Alberto Álvarez, inolvidable crítico de cine, de la comunidad de los claretianos. Las descripciones de los sentimientos, de las emociones y de los pensamientos de los personajes son de una riqueza excepcional. Los altos principios, los ideales y las utopías, como la vida contemplativa, el celibato, el apostolado, se mezclan con la realidad cotidiana de la pizza, el tiramisú, el cine, la medicina, Nairo, Uribe, María Emma, Laureles, Caracol, El Colombiano... ¡Léanlo y disfrútenlo!

Se lo quitó



Cita: “En Argentina no olvidarán jamás que Lionel Messi les dio el título mundial en Catar. En Francia no olvidarán que se los quitó” Mejor: “... no olvidarán que se lo quitó”, pues se refiere al título, singular, no a los títulos, plural. Al complemento indirecto “a los franceses” corresponde el pronombre “se” de “se lo quitó”. Ante la inexistencia de una variable para el plural, “sen”, que solo usan los más rústicos, “córrasen” (por “córranse”), se tiende equivocadamente a pluralizar el pronombre lo, que corresponde al complemento directo, en este caso, “el título mundial”, masculino singular.



Decimoprimera



Cita: “Motor de onceava generación” (cuña). Mejor: “Motor de undécima generación” o “motor de décima primera generación” o “motor de decimoprimera generación”, que son las formas posibles de expresar el número 11.ª, ordinal, que no se debe confundir con el número 1/11, partitivo, ese sí “onceavo”.



FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

