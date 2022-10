Cita: “ ‘Toto’ habría sufrido un ataque cardiáco al termino del mencionado festival que se estaba llevando a cabo en Barichara Santander”.



Comentarios: En primer lugar, ‘Toto’, hipocorístico de Ariosto, como era conocido en el medio artístico el actor Ariosto Vega, se escribe sin comillas. La norma de la Academia dice que solo se acude a las comillas cuando el apodo, alias, sobrenombre o nombre artístico queda en medio del nombre de pila y el apellido, Roberto “Mano de Piedra” Durán. En los demás casos no, el Tigre Falcao, el Príncipe de la Canción, Toto Vega.

Cardiaco



En segundo lugar, cardiaco se puede escribir con tilde, forma que corresponde a su pronunciación en cuatro sílabas, car-dí-a-co, con hiato (dí-a) o sin tilde, por su pronunciación en tres sílabas, car-dia-co, con diptongo (dia). En este último caso el acento va en el diptongo –dia– y concretamente en la vocal a, lo que no significa que deba llevar tilde. Es palabra grave (acento de la penúltima sílaba) terminada en vocal. Va sin tilde, lo mismo que otras graves terminadas en vocal, cuaderno, mamarracho, radio, hermanito.

Término



En tercer lugar, no es termino, acento en mi (palabra grave terminada en vocal, sin tilde), sino término, acento en ter (palabra esdrújula, con tilde). Algunos computadores no resuelven este caso, pues existen las tres posibilidades acentuales, término (esdrújula), termino (grave), terminó (aguda). En una misma frase, “Al término del día, yo termino la titulación de las noticias, tal como Jaime la terminó ayer”.

Explicativa



En cuarto lugar, faltan las comas explicativas. Una de ellas debe ir después de festival, “... del mencionado festival, que se estaba llevando a cabo”. Si ya se sabe de qué festival se habla (“mencionado festival”), el que de “que se estaba llevando a cabo” no es conjunción, sino pronombre relativo. La conjunción no se separa con coma, “la mujer que arregla las máquinas”, “el hombre que sirve los tintos”. El pronombre relativo sí, “Marta Preciado, que arregla las máquinas”, “Jorge Pérez, que sirve los tintos”. La otra coma explicativa que hace falta es la que debe ir después de “Barichara”. La ciudad no se llama “Barichara Santander”, con nombre compuesto, como “Jagua de Ibirico”, “San Martín de Loba”, “Santander de Quilichao”, sino Barichara, y enseguida se agrega, como elemento explicativo, separado con coma, el nombre del departamento donde queda, “Barichara, Santander”. Es lo mismo que se debe hacer en casos similares, “Cali, Valle del Cauca”, “Medellín, Antioquia”, “Bogotá, D. C., Cundinamarca”.

Ángelus



Cita: “Todos los domingos el papa hace el tradicional ángelus” (radio). Comentario: La palabra latina angelus se suele pro- nunciar /ányelus/, como se pronuncia otra ge del mismo idioma, magister, /mayíster/ (o peor, /máyister/), o del inglés, manager”, /mánayer/. La noticia que les tengo es que esas palabras tienen su forma en español. Están registradas con lema propio en el Diccionario de la lengua española: mánager, magíster, ángelus. Las pronunciaciones correspondientes son: /mánajer/, /majíster/, /ánjelus/. Tengan en cuenta que las sílabas ge y gi suenan je y ji en todas las palabras de nuestro idioma, gerente, /jerénte/; gigante, /jigánte/.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: fernandoavila1952@hotmail.com