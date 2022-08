Ortega y Gasset fue un ‘niño bien’. Nació en un hogar acomodado –su padre dirigió el prestigioso periódico 'El Imparcial', de la España de comienzos de siglo XX–, y la cultura fue su pan de cada día. No obstante, nunca dejó de luchar por el reconocimiento de los derechos, y sobre todo los deberes de todas las clases, instando la acción de sus individuos hacia el cambio social.



Y para ello, el madrileño nacido en 1883 –en plena época en la que su país atravesaba diferentes procesos de transformación (y no tanto de crisis) como la pérdida de varias colonias y el nacimiento de nuevas y diferentes corrientes del pensamiento– hace del emblemático Quijote su propio caballo de batalla.

De hecho, su primera obra, 'Las meditaciones del Quijote' (1914), no solo dio a conocer a un joven José Ortega y Gasset amante de las letras clásicas y de los pensadores como Azorín, Unamuno o Pío Baroja, sino que también reafirmó su estilo filosófico, basado en la orientación de los ciudadanos a la acción.



“A pesar de que don Quijote aparezca como el personaje que guía la obra, el objetivo último de Ortega no es otro que el de profundizar en la perspectiva de cada sujeto: el filósofo, como hiciera ya Platón, nos eleva al pensamiento a través de la palabra, que sin embargo se queda en nada si no se traduce en acción. Y es que al héroe, como en el caso de don Quijote, no le maneja el destino, no existe la funesta mano de la fatalidad: su tragedia es la voluntad de querer ser él mismo, de no amoldarse a lo dado, sino renacer desde el poder creador de la perspectiva individual”, escribe C. J. González Serrano en el nuevo libro 'Pensar la circunstancia'.

Pensamiento digerido

Ortega y Gasset en Descubrir la Filosofía. Foto: archivo particular

No obstante su gran pasión por la cultura y el conocimiento, el enfoque intelectual de José Ortega y Gasset (Madrid, 1883-1955) fue una invitación a trascender de la simple recopilación de conocimiento; para él, la cultura solo existe en cuanto recibe el flujo vital de los individuos. “Cuando esa transfusión se interrumpe y la cultura se aleja, no tarda en secarse y volverse hierática”, añade González Serrano, quien también sostiene la existencia, para Ortega y Gasset, de dos tipos de cultura: una germinal y la otra ya hecha, planteadas por él debido al contexto que atravesaba España en 1898.



Entonces, el presidente estadounidense Roosevelt declaró la guerra y su armada derrotó a las fuerzas españolas en la batalla de Cavite (Filipinas), despojando a España de sus tres últimas colonias (Filipinas, Puerto Rico y Cuba). Y ante este contexto de reforma, el filósofo sugirió “desconfiar de la cultura ya hecha y fomentar la cultura emergente”.



Precisamente, las maneras para trabajar por la cultura emergente desde la población misma (sin seguir imposiciones de la política de turno) quedaron consignadas en 'El tema de nuestro tiempo', obra en la que el español sostuvo que la inteligencia (el pensamiento, la filosofía, la lógica, la argumentación, las humanidades, la ciencia pura y todos sus sinónimos) es vital, pero no es suficiente cuando de la construcción o reconstrucción de un proyecto de nación se trata; pues, para él, la razón no seduce más a los ciudadanos a la acción. De hecho, así lo dejó consignado, Ortega y Gasset, en la cuarta parte de 'El tema de nuestro tiempo' cuando escribió que “el pensamiento es una función vital, como la digestión o la circulación de la sangre”.

La rebelión de las masas

Perpetuando su culto a la inteligencia, el protagonista del nuevo tomo de la colección Descubrir la Filosofía nos presenta una tercera obra centrada en el raciovitalismo –la razón vital de Ortega, que se constituyó en uno de sus mayores hallazgos filosóficos y antropológicos–, titulada La rebelión de las masas. Esta producción comunica el interés del español, situado en el movimiento del novecentismo, por equiparar conceptos como convivencia y sociedad, pues, para él, la sociedad es lo que se produce automáticamente como resultado de la convivencia.



Sin embargo, el punto más álgido de La rebelión de las masas fue su crítica a la sociedad española, y como puntualiza C. J. González Serrano: “A nuestro filósofo le preocupa descubrir en esta obra por qué en Europa triunfan los movimientos que se definen por la homogeneidad, constituidos por lo que llama ‘hombre-masa’ (...) es solo una apariencia de hombre, un puro caparazón, que se alía con lo que en cada momento le parece más conveniente. Su voluntad ondea en la dirección hacia la que el aire sopla en cada coyuntura social”.



