Orquesta Filarmónica de Bogotá hará conciertos didácticos

La idea busca acercar a la música culta a los niños, jóvenes y adultos a través de dinámicas diferentes que interactúan con los asistentes.



“En los conciertos didácticos buscamos acercarnos al público, buscamos romper el hielo y quitar la barrera que muchas personas sienten al asistir a un concierto de la Orquesta. Lo que queremos es que la gente se sienta cómoda, integrada, se divierta y que se pueda conectar con este maravilloso mundo de la música sinfónica”, dice en un comunicado Andrés Felipe Jaime, director asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Programación



El pájaro de fuego de Igor Stravinsky

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Narradora: Belén Otxotorena

Auditorio León de Greiff – Universidad Nacional de Colombia

Sábado 27 de abril 4:00 p.m.

Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Domingo 28 de abril, 11 a.m.

boletería www.tuboleta.com



***



Las sinfonías de Beethoven

Orquesta Filarmónica Juvenil

Teatro Villa Mayor (carrera 34B No. 36 sur

Lunes 29 de abril, 10 a.m.

Entrada libre



***



Viajemos con la música de la Banda Filarmónica Juvenil

Banda Filarmónica Juvenil

Auditorio José Asunción Silva

Feria Internacional del Libro de Bogotá, Corferias

Martes 30 de abril, 10 a.m.

Boletas en taquilla de Corferias



***



Las sinfonías de Beethoven

Orquesta Filarmónica Juvenil

Auditorio José Asunción Silva

Feria Internacional del Libro de Bogotá, Corferias

Jueves 2 de mayo, 2:00 p.m.

Boletas en taquilla de Corferias



***



La batalla, una parábola de la paz de Heinrich Biber

Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara

CDC Timiza (Carrera 74 No. 42G – 52 sur)

Viernes 3 de mayo, 10 a.m.

Entrada libre