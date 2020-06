‘El régimen cubano nos ha tratado como terroristas musicales’: Orishas

El resentimiento y la rabia podrían ser las emociones que Yotuel Romero plasmaría en su nueva canción. Era una respuesta a la censura y el maltrato que él y sus compañeros de Orishas recibieron en su natal Cuba, por su anterior composición.



De la recientemente estrenada Ámame como soy yo a Ojalá pase, la canción vetada que salió en enero pasado, hay una catarsis creativa bastante lejana a la molestia.



En el nuevo tema, Romero parte de sus propias experiencias para retratar que la falta de libertad, además de la censura y las necesidades básicas insatisfechas asfixian al pueblo cubano. Su pueblo.



“Mi difunto padre me decía: ‘Nunca seas violento’. Cuando digo en la letra ‘aunque me ofendas nunca perderé la clase ni seré violento’, yo me refiero a la clase humana”, explica el artista desde su casa en Miami (EE. UU).

La tempestad se desató a principio de año cuando el cantante y compositor Silvio Rodríguez acusó a los Orishas de usar sin autorización un fragmento de su emblemática canción Ojalá. “Es un lamentable acto de parasitismo”, dijo, molesto, en un video.



“Nosotros no íbamos a responder con la misma ecuación, nuestra respuesta siempre iba a estar por el lado más positivo, del amor y la igualdad. Y por eso hicimos esta canción, que es la respuesta a ese intento de no respetar lo que queremos decir en el tema Ojalá pase”, expuso el líder de los Orishas, que aprovechó para aclarar que por el tema de Rodríguez sí se pagaron derechos.



La agrupación fue censurada en Cuba cuando se ordenó retirar la canción de las plataformas.



“Cuando los argumentos no tienen peso, el único recurso de las personas que te quieren callar es agredirte, ya sea verbal, física o emocionalmente. La respuesta es que vamos a seguir haciendo música y contando la verdad de nuestro pueblo. A ese nos debemos”, dice.

La esencia de Ámame como soy yo, su reciente lanzamiento, es la libertad. “De cara a Cuba el tinte que tiene es más que político, es de aceptación, de respetar y admitir la diferencia de opinión, de criterios”, dice Romero.



Lo interesante es que en otros países, en las actuales circunstancias desatadas por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis, la canción se ha adoptado como himno de aceptación racial.



“La gente está muy necesitada de reivindicar con esta canción la inclusión y el amor a lo diferente. A lo importante de ser diferente y respetarlo. Estoy muy feliz de que el mensaje tan poderoso es lo que la gente esté planteando: más inclusión, menos racismo, más tolerancia, más aceptación a lo diferente y entender al otro”, acota Romero.

“No tengas miedo a levantar la verdad de tu voz / digo yo, escucha, si la verdad aunque sea dura nunca ofende / por el contrario cuando viene con respeto y claridad, eso se defiende”, dice un apartado de la composición que retoma un estribillo de Ámame como soy, tema del legendario cantautor cubano Pablo Milanés.



Junto a las voces de Orishas en Ámame como soy yo participan como invitados el violinista de origen libanés y nacionalidad española Ara Malikian y la cantante y actriz Beatriz Luengo, esposa de Yotuel y “quien ha vivido conmigo el proceso creativo, que ha sido duro, porque el régimen cubano nos ha tratado como terroristas musicales”.



El aporte de Malikian es el sonido de un instrumento clásico en medio de un hip hop potente, que siempre ha tenido el sabor de la denuncia, el sufrimiento del inmigrante y el ritmo del guaguancó. Una mezcla característica de los Orishas que hacen música a partir de la realidad cubana latente y dolorosa.

“Nadie ha podido desmentir lo que decimos. Todo se ve, se sabe. La fuerza de internet ha hecho que no se tape más el sol con un dedo. Hay un montón de videos hechos desde el pueblo que muestran lo que está sucediendo en la isla”, asegura.



Para Romero, que en 2016 logró reunir de nuevo a Hiram Riverí Medina (Ruzzo) y Roldán González Rivero tras siete años de separación de Orishas, es importante el impacto internacional que ha tenido la canción.



“Ámame como soy yo es de esos temas que no solamente escuchas, sino que lo apropias como un eslogan de vida. Hoy fue George Floyd; mañana es una mujer, asesinada a manos de su esposo; pasado mañana es un homosexual, muerto por su condición. Tenemos que practicar la igualdad, algo que ocurre cuando entiendes que lo diferente es importante, ya sea raza, opinión, género o condición”.

SOFÍA GÓMEZ G.

Redacción Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta