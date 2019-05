Opiniones encontradas sobre el documento llamado la Proclama de Pore

La reaparición del archivo de Francisco de Paula Santander ha generado opiniones opuestas relacionadas con el encuentro de documentos cuestionados en uno u otro sentido en su autenticidad por historiadores, generando de esta manera disputas inacabables.

Es así como existen discusiones respecto al documento conocido como la Proclama de Pore, que entre otros se encuentra en custodia en la casa natal de Simón Bolívar en Caracas, en documentos que incluyen los archivos del general Santander.



En una ingente labor del doctor Armando Martínez, en su momento director del Archivo General de la Nación, pudo establecer la existencia de 58 rollos de microfilme de cuatro fondos documentales, entre los cuales se encuentra la mencionada proclama, de acceso público para historiadores que hayan escrito publicaciones con base en la documentación que reposa en el mencionado lugar histórico.



La disputa en relación con el documento de Pore radica en que para algunos de los historiadores dicha proclama ha sido considerada como la primera Constitución Nacional y que con dicho fundamento el primer presidente de Colombia fue el general Juan Nepomuceno Moreno, aunque en la conocida Proclama de Pore no aparece su designación ni tampoco los nombres de quienes la suscribieron.



En dicho escrito que reposa, como se ha mencionado en el archivo General de la Nación, se observa que la tinta y aparentemente el tipo de letra donde se lee: “18” y “diciembre” no coinciden a simple vista con la escritura del resto del documento, circunstancia que ha permitido dudar de su originalidad, pero no existen razones que permitan atribuir tales inconsistencias a personas del Casanare que puedan haber dado lugar a lecturas erróneas de nuestra información publicada anteriormente sobre el mismo tema, y desde luego solamente los expertos que se han pronunciado al respecto, como Cayo Leonidas Peñuela, el maestro Carlos Restrepo Piedrahita y Pedro Nel Pinzón Guiza podrán llegar a conclusiones definitivas sobre el particular.