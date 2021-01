Lo rompimos todo /Columna de opinión

documental sobre rock latinoamericano titulado Rompan todo me atrapó en sus imágenes. Lo que comenzó como una visualización por curiosidad terminó en que me enganché durante dos días a ver los seis capítulos sin pestañear.

Lo hice porque soy producto de esa avalancha musical que absorbió a muchos de los jóvenes que buscábamos una identidad cultural propia en ese entonces.



Les cuento. En los años setenta abracé con mucho interés el rock progresivo de bandas como Genesis, Yes, King Crimson y muchas otras. En su música descubrí enormes posibilidades y empecé a soñar con esta profesión, aunque las letras en inglés eran indescifrables y me sentía muy lejos de poder comprar y tocar un sintetizador.



Pero pronto empezaron a llegar casetes con la música de Serú Girán y de Gilberto Gil a Bucaramanga. Por su idioma, por sus sonidos tropicales y por su proximidad geográfica, estas bandas me permitieron sentir más cercana la posibilidad de hacer música algún día.



Pasó el tiempo y años después aterricé en Bogotá con un título de músico y un sintetizador en el equipaje.



Fui vinculándome al medio y adquiriendo aparatos para construir un estudio de grabación que les llamó la atención a varios de los roqueros de los años ochenta. Pasaporte, Compañía ilimitada, La Derecha y muchos otros pasaron por allí para grabar con los sintetizadores que estaban de moda y que eran exactamente los mismos que aparecían en los discos del rock argentino.

Quizás Santaolalla y los productores de Netflix no se hayan dado cuenta, pero Rock al Parque es hoy el festival gratuito con mayor asistencia de la región. Eso faltó mencionarlo en Rompan todo.

Aunque la presencia de Colombia en el documental es escasa, sí hubo en el país varias bandas que construyeron una escena roquera, y vale la pena explorar sobre los que se quedaron fuera de esta producción.



El salto grande para dejar atrás la timidez y hacer rock en serio se dio con el ‘Concierto de conciertos’, celebrado en el estadio El Campín en 1988. Allí comenzó una nueva etapa que ha venido consolidando a Colombia como uno de los grandes del rock en el continente.

Piyo y Juancho, de Compañía Ilimitada. Foto: Cortesía del artista

Aquí sí estamos rompiendo muchas de las taras que nos impidieron expresarnos libremente durante muchas décadas, así las bandas mexicanas y argentinas hayan contado con mayor promoción histórica.



