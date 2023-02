Fredrik Åkesson mira a la pantalla cámara de su portátil. Se puede ver su camiseta de Entombed, una de las bandas que más le gustan y referencia obligada del death metal sueco, aunque él dejó hace unos años los riffs demoledores y crudos de la guitarra de ese género para sumergirse en los pasajes psicodélicos del rock progresivo con la banda Opeth.

Lo que antes habría considerado como un sacrilegio para los metaleros más extremos, se ha convertido en la marca del éxito de esta agrupación con más de 30 años de carrera que lleva en sus venas el ADN del metal, pero también un presente marcado por un sonido más denso y con pasajes de guitarras acústicas y samplers para recrear momentos y parajes oníricos.



El grupo, fiel seguidor de bandas míticas como King Crimson o Rush, sigue camino y los roqueros con un oído fino aplauden la experiencia de escucharlos, aunque ya no son parte de la escena más metalera. Mezclar elementos que presuntamente no encajarían del todo o dar un salto a otros sonidos es siempre un riesgo, pero en el caso de Opeth la apuesta fue ganadora.



“Siempre estamos trabajando para alcanzar nuevos niveles como músicos, no nos interesa tanto lo que están haciendo las bandas ahora, encontramos más inspiración en propuestas de rock progresivo, en bandas italianas de ese género de los setenta”, agrega Åkesson en su charla vía Zoom con EL TIEMP0, y no niega que en sus coordenadas musicales también conviven Black Sabbath o Rainbow y hasta reconoce que en su tiempo libre ha trabajado con bandas como Ghost o el guitarrista John Norum (de Europe, los del inmejorable himno de los años ochenta: The Final Countdown).

El músico sueco Fredrik Åkesson toca con la banda Opeth desde el 2007. Foto: Fotos: Opeth

Ahora está listo para presentarse con Opeth en Bogotá el 16 de febrero, en el centro de eventos Royal Center. Las puertas se abrirán a las 6 p.m. y el show iniciará a las 8 p.m. Las boletas están disponibles en entradasamarillas.com; en el marco de una gira suramericana que también se configuró para Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica y México.

Un poco del pasado

“Creo que muchas veces lo hemos dicho, pero lo repito sin problema: la audiencia latina (y la colombiana) está llena de energía y es muy raro encontrar eso en otros públicos del mundo. A veces se acercan un poco, pero nunca lo logran. Tocamos en Bogotá hace unos años y ahora que volvemos nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia, el mejor show, hacer felices a todos. Vamos a tocar cosas que nunca habíamos llevado a un escenario de nuestro material en este tour con mucho de la vieja escuela de Opeth”, revela Åkesson, recalcando que siempre el sonido más brutal del pasado tiene una conexión, está relacionado con la propuesta del presente, cada vez más compleja e interesante.

Como se evidencia en 'In Cauda Venenum' (2019), un disco espectacular que se aleja totalmente de los sonidos más extremos de sus orígenes, pero que encierra el aura sonora mística y poderosa que los ha acompañado siempre en sus propuestas de melancolía, emoción y fantasía.



“Realmente ese es uno de los discos más complejos que hemos hecho y estoy muy emocionado, porque estamos llegando a Colombia luego de experimentar un palo en la rueda del tour para presentar ese trabajo con la llegada de la pandemia. Tocamos en muchas partes, pero el covid no nos dejó llegar en su momento a Latinoamérica. Volvimos a estar de gira por EE. UU. cuando las restricciones se levantaron; en festivales y recitales en Europa y estamos planeando tocar el show más largo en Bogotá (…) La idea es tocar un canción por cada álbum”, adelanta el guitarrista. Opeth ha grabado 13 discos de estudio y cuatro en vivo.

“Otra cosa interesante es que esta será nuestra última etapa de gira (por Latinoamérica) ya que nos dedicaremos de lleno a componer y escribir música para nuestro próximo disco”, dice Åkesson, quien se integró al grupo en el 2007 y ha logrado un buena química con el cantante y guitarrista Mikael Åkerfeldt, el bajista uruguayo Martín Méndez, el tecladista Joakim Svalberg y el baterista Waltteri Väyrynen, quien hizo parte de Paradise Lost.

“Estamos muy felices por la orientación musical que llevamos y me siento muy bien cuando nuevas generaciones se acercan a nuestra música, sobre todo en esta época en las canciones se consumen de una manera muy rápida. Siempre que grabamos un álbum queremos que la gente tenga un viaje desde la primera y hasta la última canción y que ojalá sea una buena experiencia”, recalca.

“En el rock y en el metal hay una comunidad y fanáticos que siguen siendo personas entregadas y dedicadas a la música, siguen cada paso de sus bandas y disfrutan los vinilos y los discos compactos”, reflexiona Fredrik Åkesson.



Aunque se considera “un sueco muy tímido”, confiesa que los halagos de los seguidores i (ya sean de la vieja y la nueva ‘guardia’) a Opeth no dejan de emocionarlo y le dan, lo que él llama “la gasolina necesaria” para seguir escalando en los picos de la experimentación y mirar con satisfacción y sin vértigo ese legado que los empujó a convertirse en una banda que muta sin miedo.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

