‘Me hubiera encantado acompañar a Pavarotti en una gira’

Ópera de Colombia llega a sus 45 años de existencia en uno de “los momentos más difíciles en la historia moderna y especialmente para el mundo de las artes y la cultura”, anota su director, René Coronado Velandia.



Anota que, a pesar de los obstáculos, la capacidad de resiliencia de todos artistas que integran este colectivo artístico les ha permitido acompañar a la audiencia a través de la virtualidad y la televisión.

Por eso, con el lema ‘Unir voces’, este aniversario se celebrará con varios actos: la retransmisión por el canal de televisión pública Capital de algunas galas grabadas en el Teatro Mayor, el lanzamiento de un capítulo para niños en su plataforma interactiva (miuniversopera.com), la publicación en septiembre del libro digital 45 años de la Ópera de Colombia y un recital en el Teatro Cafam.



“La Ópera de Colombia es la iniciativa por la lírica más importante de Colombia en el último siglo. Ha sido la plataforma para el talento lírico nacional”, resalta Coronado, antes de responder el ‘Cuestionario sonoro’ de EL TIEMPO.

¿A qué sitio va para inspirarse?



Al bosque.



¿Qué canción le gustaría interpretar si fuera músico?



El solo de guitarra de Stairway to Heaven, de Led Zeppelin.



¿Canta, como todo el mundo, en la ducha?



Soy un cantante frustrado, así que me divierto haciendo interpretaciones de distintas arias de ópera, con el máximo esfuerzo por afinar.



¿A qué cantante o artista de la música culta admira desde niño?



Crecí escuchando en casa vinilos de grandes cantantes, especialmente tenores. Mi preferido es Luciano Pavarotti. Su bello timbre e impecable técnica siempre me han cautivado.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



Piano.



¿Qué canción lo hace llorar?



Muchas. Mencionemos hoy Dreams, en The Cats, de Piet Veerman.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario si fuera músico?



Me hubiera encantado hacer parte de la gira de conciertos benéficos Pavarotti and Friends.

René Coronado Velandia, director de la Ópera de Colombia, es un melómano también del rock y la salsa. Foto: cortesía Ópera de Colombia

¿Beethoven o Mozart?



Mozart.



¿Ópera o zarzuela?



Ópera.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



‘Bogotá en armonía’ en el estadio El Campín, en 1988; Juan Diego Flórez con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en 2011, y Roberto Alagna con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Teatro Mayor, en 2018.



¿Cuál es su top 5 de canciones?



En mi caso, debo mezclar arias de ópera y música popular: Nessun dorma, aria de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini; E lucevan le stelle, aria de la ópera Tosca, de Giacomo Puccini; Intermezzo, de la ópera Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni; Son para ti, interpretada por Sierra Maestra, de José Andrés Ordás Aguilera, y Concierto para grupo y orquesta, de Deep Purple.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?



Persiana americana, de Soda Stereo. Esa canción representó a toda una generación.

¿Qué nana o canción de cuna le cantaban sus papás?



No se trata de una canción de cuna. Mi mamá no se cansaba de cantar Ella, de Salvatore Adamo.



¿Qué canción no se cansa de oír?



Stairway to Heaven, de Led Zeppelin.



¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró en su vida?



Jesus Christ Superstar, en el mercado de discos de la avenida 19 en Bogotá.



¿Cuál fue la primera canción que compró en una plataforma digital?



Primavera cero, de Soda Stereo.



¿Qué otros géneros musicales le gustan, aparte de la música clásica?



En realidad soy muy curioso. Escucho música de muchos géneros, pero encuentro una especial conexión con el rock y la salsa.



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva?



Todos los sonidos de la naturaleza son maravillosos. Tengo una especial conexión con los sonidos en el bosque, en las montañas del altiplano cundiboyacense. También me encanta el sonido del mar.

