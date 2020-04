Un sábado para disfrutar de las estrellas del mundo

Para Maluma, estar en ‘One World: Together at Home-Un mundo juntos en casa’, el concierto por internet que se realizará mañana, “significa mucho. Es un evento que se ha hecho todos los años con las estrellas del planeta, y que me tuvieran en cuenta en esta ocasión me llena de orgullo”, le dijo el artista paisa a EL TIEMPO.



Por eso estará junto a una gran cantidad de estrellas, cada uno desde su casa, en esta iniciativa que tuvo la curaduría de Lady Gaga y se podrá ver por distintas plataformas.

Es así como desde la 1 p. m. estará disponible por Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, Tidal, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube, entre otros.



Y desde las 6:45 p. m. se verá por el Canal Caracol en Colombia, al igual que por otros canales de cable. Habrá varios momentos, con grabaciones previas, y desde las 7 p. m. será la jornada especial.



Pero Maluma no es la única cuota colombiana. A él se unen Juanes, Sebastián Yatra y J Balvin, quienes –cada uno desde su estilo– mostrarán los sonidos que salen desde esta tierra y tienen repercusión en el mundo.



Este encuentro musical, que también tendrá a figuras del deporte y el espectáculo, busca apoyar a “organizaciones benéficas locales y regionales que proporcionan alimentos, refugio y atención médica a aquellos que más necesitan ayuda”, según informa la organización, que anunció, además, que ya ha recogido más de 35 millones de dólares en donaciones.



Esta iniciativa se hace con el apoyo de Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud, que tienen programas en distintos países, y más en esta pandemia del covid-19.

Y como todo espectáculo que se respete, tendrá presentadores de alto nivel: Jimmy Fallon (The Tonight Show), Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live) y Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert).



Hugh Evans, cofundador y director de Global Citizen, pide en la página oficial de la entidad que “los creadores de cambio, los inversionistas y los líderes apoyen los esfuerzos mundiales de salud” e inviertan “en la construcción de sistemas de salud más fuertes y financien el desarrollo de vacunas”.



Agrega que está “agradecido con el apoyo de los artistas para hacer de ‘One World: Together At Home’ un momento de unidad global. Nuestra esperanza es que todos entendamos que, como humanidad, podemos emerger de este momento agradecidos para siempre del trabajo de médicos, enfermeras, maestros, trabajadores de supermercados y todos aquellos que son la columna vertebral de nuestras comunidades”.



Además de los artistas colombianos, la lista tiene más de 70 estrellas e incluye, entre otros artistas, a Alicia Keys, Camila Cabello, Celine Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL Cool J, Lupita Nyong'o, Oprah Winfrey, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, Victoria Beckham, Andrea Bocelli, Billie Eilish; Billie Joe Armstrong, de Green Day; Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Idris y Sabrina Elba, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.



También, a Adam Lambert, Andra Day, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Charlie Puth, Christine and the Queens, Don Cheadle y Finneas, solo por nombrar algunos.



“Espero que les guste este performance que vamos a hacer desde mi casa, desde Medellín, aportándoles con mi arte y mi música para que la gente se motive en sus casas. Y también espero que no sea la última vez que me inviten”, dijo Maluma.

Cultura EL TIEMPO

​@CulturaET