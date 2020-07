¿Reunión de One Direction?

Hace 10 años, para participar en el reality musical ‘The X Factor’, (‘El factor X’, traducido al español), de la edición británica, los artistas Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik se presentaron de manera individual ante el jurado dirigido por el empresario musical Simon Cowell.



Sin embargo, los planes de Cowell fueron distintos, pues no aceptó a ninguno de estos cinco jóvenes dentro de sus concursantes individuales, sino que los juntó para que formaran una de las ‘boyband’ más famosas de la década.



Aunque la banda no ganó el concurso en ese 2010, se abrió campo en la industria y su fama creció y llegó a sacar 5 trabajos discográficos y giras por varias partes del mundo, incluyendo Bogotá, para el pasado abril del 2014.



No obstante, en 2015 los seguidores de este grupo tuvieron un 'bajonazo' cuando se supo que Malik, uno de los integrantes, no continuaría en la banda. De esta manera, One Directión lanzó ese mismo año su último álbum con solo los otros cuatro miembros restantes y, para sorpresa de muchos, también para ese tiempo se anunció una separación temporal de toda la agrupación.



Por su parte, al día de hoy ninguno de los miembros de la banda ha comentado algo de una posible reunión, pero las actividades de estos en sus redes sociales han hecho sospechar a más de uno.

Sin embargo, en las primeras horas del 22 de julio, la cuenta oficial de One Directión hizo un trino que llamó mucho la atención, pues desde el 2018 no escribían en esta red y el mensaje escrito fue: "Mañana! Tú y yo tenemos mucha historia. #10AñosDe1D", acompañado de una imagen de fondo negro y texto blanco que traduce: "10 años de One Direction".

Tomorrow! You and me got a whole lot of history #10YearsOf1D pic.twitter.com/nwxrm5MSE9 — One Direction (@onedirection) July 22, 2020

Hasta el momento no se conoce más de cómo será esta celebración y si se contará con la presencia (virtual) de los 5 miembros originales de la banda, incluyendo a Malik, quien ha sido noticia en los últimos días pues se ha confirmado que será padre junto a su pareja a modelo Gigi Hadid .

