El Pacífico llega a Glastonbury

El Colombia Magic de este año, el espacio que el festival inglés Glastonbury le dedicará al país, tiene como invitados nacionales a Salsangroove, Los Yoryis, Mabiland, Ghetto Kumbé, La Payara, Sol Okarina, Ácido Pantera y Absalón y Afropacífico, así como los DJ Dani Dabba y Guajiro, y el artista plástico Luis Fernando Bohórquez.

Absalón y Afropacífico fue el grupo que ganó en los show case que el festival hizo en Colombia y ya está listo para formar parte de la 36. edición de este encuentro, que será del 26 al 30 de junio en la granja The Worthy Farm, en el condado de Somerset, en el occidente de Inglaterra.



Absalón Sinisterra es el líder de este grupo. Nacido en el corregimiento San José de Timbiquí, ha hecho camino no solo por varias ciudades y países, sino en las músicas.

Cuando salió de su tierra caucana lo hizo para buscar una mejor vida en Bogotá para él y su familia.



“Hace 15 años empecé en la música y con el grupo llevo 10. Primero canté balada, vallenato, son cubano, salsa, y a medida que me iba alejando del Pacífico físicamente, me fue llegando su música como un tema de liberación, de rebusque, de motivo de vida. Esa música a mí me ha salvado de todo”, cuenta. Y agrega que incluso aprendió a tocar la marimba de chonta y se convirtió en luthier, porque además las construye.

El camino no ha sido fácil, pero con su grupo ha participado en el Petronio Álvarez y en festivales como el Estereo Pícnic de este año.



“No esperábamos tanto en Estereo Pícnic, porque se trata de un encuentro más electrónico y roquero, pero la gente se gozó nuestra participación”.



Y lo mismo llevará al Glastonbury: sabor y energía del Pacífico. “Queremos enamorar a un público muy distinto al latino y contagiarlo de nuestra música. Vamos a dejarlo todo en el escenario para que la gente goce”, afirmó. El concierto será el 28 de junio.



En su trabajo como creador de marimbas de chonta, cuenta que trae las chontas desde el Pacífico, donde están un año después de cortadas. “Hacer una marimba requiere de concentración y silencio. Se necesitan las mejores energías para que suene bonito, para que lleve el Pacífico en sus notas”, dice.